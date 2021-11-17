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К Саакашвили не пускают врача – его здоровье ухудшается

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 ноября, 12:16
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У заключенного выявили критически низкий уровень калия
Саакашвили голодает с 1 октября
Саакашвили голодает с 1 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook рассказала о том, что у главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили очень плохие анализы. Спасти ситуацию мог бы его личный врач Нику Кипшидзе, но его не пускают к заключенному.

"Во время последнего визита выяснилось, что анализы Саакашвили выявили критически низкий уровень калия, что приводит к ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы. Вчера во время приема его врач сообщил, что к Михеилу ему нельзя. Иногда его заставляют ждать 5-7 часов у входа в тюрьму N18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения здоровья его пациента", – написала она.

Также Денисова отметила, что стабилизировать состояние здоровья Саакашвили можно только медицинскими препаратами, но из-за отсутствия личного врача Михейл отказался их принимать.

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В тоже время его врач Кипшидзе отметил, что политик готов следовать решению АПЛ и прекратить голодовку, если его поместят в многопрофильную гражданскую больницу для реабилитации после голода.

Кроме того он сегодня продолжит попытки увидеть Михаила.

Состояние здоровья Саакашвили

Омбудмен Денисова получила информацию от грузинских врачей, что у Саакашвили началась кровавая рвота и ему необходим гастроэнтеролог. Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур.

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Накануне политик отправил письмо Денисовой и сообщил, что из-за перепадов давления уже третьи сутки не встает с кровати.

Что этому предшествовало

Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии его задержали. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.

Политик в знак протеста объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

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В знак солидарности с Саакашвили сейчас в Грузии девять депутатов парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" проводят голодовку, требуя перевести Саакашвили в обычную медклинику.

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