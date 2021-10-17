Саакашвили могут освободить – назван один реальный вариант

Зурабишвили (в кружочке) может вытащить Саакашвили из СИЗО. Коллаж "Сегодня"
Украинского-грузинского политика Михеила Саакашвили, у которого в СИЗО серьезные проблемы со здоровьем, может освободить президент Грузии Саломе Зурабишвили через помилование.
Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 адвокат задержанного Бека Басилая
Он утверждает, что есть различные процедуры, при помощи которых Саакашвили можно освободить, и привел в пример один реальный вариант.
"Например, президент (Грузии) может решить вопрос с помилованием – это абсолютно возможно. Она заявила, что не будет делать этого, но это было до первого тура (выборов — ред.). Сейчас другая обстановка, вы видели этот огромный митинг (в поддержку Саакашвили. – Ред.). И сейчас у президента будет обязательство решить вопрос мирно, потому что это невозможно, чтобы бывший президент, главный реформатор страны сидел по такому политически мотивированному делу", – сказал Басилая.
Также адвокат отметил, что Саакашвили теряет силы в СИЗО, здоровье с каждым днем ухудшается.
"Морально он себя чувствует очень крепко. Но мы все понимаем, что более чем две недели он голодает, и его физическое состояние уже не очень хорошее, он теряет силы. И когда мы встречаемся, видно, что ему нехорошо. Сейчас я не могу дать медицинские данные, сегодня с ним общался врач, и мы ждем его заявления", – подчеркнул он.
Саакашвили в грузинском заточении
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
- Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
- Политик объявил о голодовке и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Соратники Саакашвили заявили, что он худой, бледный и медлительный, ему трудно передвигаться. Позже личный врач политика заявил, что тот согласился на три условия медиков.