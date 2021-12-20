Россия срочно потребовала ответ США по "договору" о НАТО

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что России срочно нужен ответ Соединенных Штатов на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, Белый дом якобы будет затягивать этот процесс.

Об этом сообщает РИА Новости.

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"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", – сказал Рябков.

Он также добавил, что еще не решено, откажется ли Москва от моратория на ракеты средней и меньшей дальности в Европе, если США и НАТО не примут предложения по гарантиям безопасности.

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