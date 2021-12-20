Росія терміново зажадала відповідь США щодо "договору" про НАТО

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росії терміново потрібна відповідь Сполучених Штатів на пропозиції щодо гарантій безпеки. За його словами, Білий дім нібито затягуватиме цей процес.

Про це повідомляє РІА Новини.

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"Я думаю, вони спробують перевести все це у млявий процес, а нам це потрібно терміново, оскільки ситуація дуже важка, вона гостра, має тенденцію до подальшого ускладнення. Тому ми не можемо зволікати і готові одразу розпочати переговори", – сказав Рябков.

Він також додав, що ще не вирішено, чи Москва відмовиться від мораторію на ракети середньої і меншої дальності в Європі, якщо США і НАТО не приймуть пропозиції щодо гарантій безпеки.

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