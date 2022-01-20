"Россия окажется в изоляции". Байден отправил четкие месседжи Путину со своей пресс-конференции и чего теперь ждать Украине

В случае вторжения в Украину Россия получит катастрофические последствия, пообещал президент США Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден января провел пресс-конференцию по итогам своего первого года управления страной. Какие сигналы отправил Байден Киеву и Москве во время своего выступления, какие их оценили западные СМИ и как отреагировала Россия?

Вечером 19 января президент США провел двухчасовую пресс-конференцию, на которой говорил о внутренних проблемах и реформах США и сложных отношениях с Китаем. Также американский лидер уделил внимание проблемам Украины – вопросам вступления нашей страны в НАТО и последствиям возможного вторжения России.

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Что говорил Байден об Украине и России

Итак, в случае вторжения в Украину Россию ждут катастрофические последствия, пообещал американский президент. В частности:

США и союзники примут жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и ее экономике;

банки РФ не смогут проводить операции с долларами;

Россия понесет большие человеческие потери в случае боевых столкновений;

США не собираются сокращать свое военное присутствие в Европе;

вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно, так как не выполнены все условия для этого;

Путин не хочет войны, но ее возможности нельзя исключать.

Байден также допустил вариант организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины. Кроме того, он призвал Россию помнить об угрозе полномасштабной ядерной войны в случае обострения отношений с Западом.

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США готовы на решительные шаги

Политолог Игорь Петренко отмечает, что в своем выступлении Байден в очередной раз подчеркнул безусловную поддержку со стороны США и вновь проставил акцент на важности стратегического партнерства с Украиной и защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

"США не хотят повторить ошибку 2014 года, когда из-за своей мягкой политики смогли допустить захват Россией Крыма и развитие конфликта на Донбассе. Сегодня Америка готова совершать решительные действия по сдерживанию российской агрессии", – говорит "Сегодня" Петренко.

Имидж сильного президента

По мнению политолога, поддержка Украины для президента США – не только важный внешнеполитический вопрос, но и имиджевый шаг.

"Байден не может допустить, чтобы граждане США обвинили его в слабости и уступчивости перед Россией. Поэтому он твердо стоит на своих позициях", – объясняет Петренко.

Джо Байден не может допустить, чтобы граждане США обвинили его в слабости / Фото: REUTERS

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Эксперт также обратил внимание, что президент США не вспомнил о Минских соглашениях, на безоговорочном выполнении которых настаивает Россия.

"Вероятно, Белый дом не планирует давить на Киев относительно выполнений "Минска", так как понимает, что данные договоренности не выгодны Украине. В то же время США готовы к диалогу с РФ и обсуждению путей решения конфликта на Донбассе", – говорит Петренко.

Также политолог отмечает, что Байден заявил о неготовности Украины вступить в НАТО, однако, по его мнению, это не означает отказ от принятия страны в Альянс в будущем.

"Сегодня Украина не готова стать членом НАТО. Об этом заявляли западные партнеры, подтверждали и украинские политики. Чтобы вступить в Североатлантический альянс, Украине необходимо провести ряд реформ, на что потребуется не один год. Но уже сейчас рассматривается возможность партнерства Украины с Блоком в формате "НАТО плюс", а это огромные перспективы и дополнительная защита", – говорит нам Петренко.

Игорь Петренко: "Возможность партнерства Украины с Блоком в формате "НАТО плюс" – это огромные перспективы / Фото: Facebook

Девальвация рубля и недовольство властью

Экономист-аналитик Владимир Рапопорт отмечает, что во время-пресс-конференции Байден снова пригрозил России экономическими санкциями.

"Российские банки не смогут осуществлять платежные операции в долларах. Если ЕС поддержит санкции США, то финучреждения РФ не смогут совершать международные операции и через европейские банки. Это будет очень мощный удар по экономике страны. Товарооборот России упадет, как минимум, на 50%", – говорит "Сегодня" Рапопорт.

Владимир Рапопорт: "Товарооборот России упадет на 50%". Фото: скриншот

С ним соглашается экономист Глеб Вышлинский. По его мнению, такие ограничения могут привести к росту курса доллара в обменниках и девальвации рубля.

"Увеличение курса доллара повлечет за собой подорожание продуктов, что вызовет не только финансовую дестабилизацию, но и недовольство граждан властью РФ", – говорит нам Вышлинский.

Глеб Вышлинский: "Санкции могут привести к росту курса доллара в обменниках и девальвации рубля" / Фото: Facebook

Будет ли война

Политолог Вадим Карасев обратил внимание, что во время-пресс-конференции Байден высказал уверенность, что Путин не хочет войны с Россией.

"Вероятно так и есть. Россия вряд ли пойдет на полномасштабное вторжение. Это повлечет за собой падение политического имиджа Кремля и крах российской экономики", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "Война повлечет за собой падение политического имиджа Кремля и крах российской экономики" / Фото: Facebook

Реакция мировых СМИ

Западные СМИ также отметили, что президент США в очередной раз предостерег Россию от вторжения на Украину.

"После окончания почти двухчасовой пресс-конференции Белый дом подчеркнул, что любой шаг российских военных в Украину вызовет жесткую реакцию", – информирует BBC.

В то же время издание Politico пишет, что некоторые законодатели в США посчитали, что заявления президента могут дать зеленый свет России якобы для перехода украинской границы.

Британская газета The Guardian в свою очередь отмечает, что заявления Байдена могли вызвать недопонимание, но пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что любой переход российскими войсками украинской границы ждет "скорый и жесткий ответ".

Реакция России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что президент США снова говорил о якобы подготовке Россией "вторжения" в Украину.

"Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Что это? Думаю, преступная халатность", – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Мария Захарова обвинила американских журналистов в преступной халатности / Фото: ТАСС

В то же время российские эксперты с опасением отнеслись к словам президента США.

"У администрации Байдена есть 4 рычага давления на российскую экономику: отключение от SWIFT, запрет на работу с российскими ценными бумагами, с российским госдолгом, запрет на продажу комплектующих для бытовой и электронной техники – холодильников, автомобилей, смартфонов, запрет на хождение в России банковских карт Visa и Mastercard", – заявил РИА Новостируководитель научного направления Института США и Канады Виктор Супян.

По его мнению, введение таких ограничений ударит и по западным странам, но для них они будут менее болезненными, чем для России.

"Предприятия, которые занимаются сбором автомобилей, остановят свою работу, потребительский рынок бытовой техники сократится. Мы не сможем продавать наши облигации на зарубежных рынках. Россия окажется в изоляции, оторванной от мировых финансовых рынков, от иностранных инвестиций, в которых страна остро нуждается", – объяснил Супян.

Виктор Супян: "Россия окажется в изоляции, оторванной от мировых финансовых рынков". Фото: скриншот

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, в связи с угрозой вторжения России в Украину, в США заговорили о самых мощных санкциях. Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.

Также мы информировали, что санкции могут включать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, а также иностранную продукцию, подпадающую под юрисдикцию США.

Тем временем Франция пригрозила России закрытием проекта "Северный поток – 2". В ЕС считают, что угроза Украине со стороны Москвы не ослабла.