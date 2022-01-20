"Росія опиниться в ізоляції". Байден відправив чіткі меседжі Путіну зі своєї пресконференції і на що тепер чекати Україні

У разі вторгнення в Україну Росія отримає катастрофічні наслідки, пообіцяв президент США Джо Байден. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден 19 січня провів прес-конференцію за підсумками першого року управління країною. Які сигнали надіслав Байден Києву та Москві під час свого виступу, як їх оцінили західні ЗМІ та як відреагувала Росія?

Увечері 19 січня президент США провів двогодинну пресконференцію, на якій говорив про внутрішні проблеми і реформи США та складні відносини з Китаєм. Також американський лідер приділив увагу проблемам України – питанням вступу нашої країни до НАТО та наслідкамможливого вторгнення Росії.

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Що говорив Байден про Україну та Росію

Отже, у разі вторгнення в Україну на Росію чекають катастрофічні наслідки, пообіцяв американський президент. Зокрема:

США та союзники вживуть жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та її економіці;

банки РФ не зможуть проводити операції із доларами;

Росія зазнає великих людських втрат у разі бойових зіткнень;

США не збираються скорочувати свою військову присутність у Європі;

вступ України до НАТО найближчим часом є малоймовірним, оскільки не виконані всі умови для цього;

Путін не хоче війни, але її можливості не можна виключати.

Байден також допустив варіант організації нового саміту з президентом РФ Володимиром Путіним у зв'язку із ситуацією навколо України. Крім того, він закликав Росію пам'ятати про загрозу повномасштабної ядерної війни у разі загострення відносин із Заходом.

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США готові на рішучі кроки

Політолог Ігор Петренко зазначає, що у своєму виступі Байден вкотре наголосив на безумовній підтримці з боку США і знову поставив акцент на важливості стратегічного партнерства з Україною та захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

"США не хочуть повторити помилку 2014 року, коли через свою м'яку політику змогли допустити захоплення Росією Криму та розвиток конфлікту на Донбасі. Сьогодні Америка готова вчиняти рішучі дії зі стримування російської агресії", – каже "Сьогодні" Петренко.

Імідж сильного президента

На думку політолога, підтримка України для президента США – не лише важливе зовнішньополітичне питання, а й іміджевий крок.

"Байден не може допустити, щоб громадяни США звинуватили його у слабкості та поступливості перед Росією. Тому він твердо стоїть на своїх позиціях", – пояснює Петренко.

Джо Байден не може допустити, щоб громадяни США звинуватили його у слабкості / Фото: REUTERS

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Експерт також звернув увагу, що президент США не згадав про Мінські угоди, на беззастережному виконанні яких наполягає Росія.

"Ймовірно, Білий дім не планує тиснути на Київ щодо виконання "Мінська", тому що розуміє, що дані домовленості не вигідні Україні. Водночас США готові до діалогу з РФ та обговорення шляхів вирішення конфлікту на Донбасі", – каже Петренко.

Також політолог зазначає, що Байден заявив про неготовність України вступити до НАТО, однак, на його думку, це не означає відмову від прийняття країни до Альянсу у майбутньому.

"Сьогодні Україна не готова стати членом НАТО. Про це заявляли західні партнери, підтверджували і українські політики. Щоб вступити до Північноатлантичного альянсу, Україні необхідно провести низку реформ, на що потрібно не один рік. Але вже зараз розглядається можливість партнерства України з Блоком у форматі "НАТО плюс", а це величезні перспективи та додатковий захист", – каже нам Петренко.

Ігор Петренко: "Можливість партнерства України з Блоком у форматі "НАТО плюс" – це величезні перспективи / Фото: Facebook

Девальвація рубля та невдоволення владою

Економіст-аналітик Володимир Рапопорт зазначає, що під час пресконференції Байден знову пригрозив Росії економічними санкціями.

"Російські банки не зможуть здійснювати платіжні операції в доларах. Якщо ЄС підтримає санкції США, то фінустанови РФ не зможуть здійснювати міжнародні операції і через європейські банки. Це буде дуже потужний удар по економіці країни. Товарообіг Росії впаде щонайменше на 50%", – каже "Сьогодні" Рапопорт.

Володимир Рапопорт: "Товарообіг Росії впаде на 50%". Фото: скріншот

З ним погоджується економіст Гліб Вишлінський. На його думку, такі обмеження можуть призвести до зростання курсу долара в обмінниках та девальвації рубля.

"Збільшення курсу долара спричинить подорожчання продуктів, що викличе не лише фінансову дестабілізацію, а й невдоволення громадян владою РФ", – каже нам Вишлінський.

Гліб Вишлінський: "Санкції можуть призвести до зростання курсу долара в обмінниках та девальвації рубля" / Фото: Facebook

Чи буде війна

Політолог Вадим Карасьов звернув увагу, що під час пресконференції Байден висловив упевненість, що Путін не хоче війни з Україною.

"Ймовірно, так і є. Росія навряд чи піде на повномасштабне вторгнення. Це спричинить падіння політичного іміджу Кремля і крах російської економіки", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Війна спричинить падіння політичного іміджу Кремля і крах російської економіки" / Фото: Facebook

Реакція світових ЗМІ

Західні ЗМІ також зазначили, що президент США вкотре застеріг Росію від вторгнення в Україну.

"Після закінчення майже двогодинної пресконференції Білий дім наголосив, що будь-який крок російських військових в Україну викличе жорстку реакцію", – інформує BBC.

Водночас видання Politico пише, що деякі законодавці у США вважали, що заяви президента можуть дати зелене світло Росії нібито для переходу українського кордону.

Британська газета The Guardian своєю чергою зазначає, що заяви Байдена могли викликати непорозуміння, але прессекретар Джен Псакі підкреслила, що будь-який перехід російськими військами українського кордону чекає "швидка та жорстка відповідь".

Реакція Росії

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що президент США знову говорив про нібито підготовку Росією "вторгнення" в Україну.

"Дивно, як американські журналісти на пресконференції Байдена з усією визначеністю говорять про "напад Росії на Україну" і ніби ніколи не чули про розширення НАТО на схід, зобов'язання західних країн щодо неподільності безпеки. Що це? Думаю, злочинна недбалість", – написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

Марія Захарова звинуватила американських журналістів у злочинній недбалості / Фото: ТАСС

Водночас російські експерти з побоюванням поставилися до слів президента США.

"Адміністрація Байдена має 4 важелі тиску на російську економіку: відключення від SWIFT, заборона на роботу з російськими цінними паперами, з російським держборгом, заборона на продаж комплектуючих для побутової та електронної техніки – холодильників, автомобілів, смартфонів, заборона на ходіння в Росії банківських карт Visa та Mastercard", – заявив РІА Новини керівник наукового напряму Інституту США та Канади Віктор Супян.

На його думку, запровадження таких обмежень вдарить і по західних країнах, але для них вони будуть менш болючими, ніж для Росії.

"Підприємства, які займаються складанням автомобілів, зупинять свою роботу, споживчий ринок побутової техніки скоротиться. Ми не зможемо продавати наші облігації на закордонних ринках. Росія опиниться в ізоляції, відірваній від світових фінансових ринків, від іноземних інвестицій, яких країна гостро потребує", – пояснив Супян.

Віктор Супян: "Росія опиниться в ізоляції, відірваній від світових фінансових ринків" Фото: скріншот

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у зв'язку з загрозою вторгнення Росії в Україну в США заговорили про найпотужніші санкції. Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.

Також ми поінформували, що санкції можуть включати значні обмеження на продукцію, що експортується із США до Росії, а також іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.

Тим часом Франція пригрозила Росії закриттям проєкту "Північний потік – 2" . У ЄС вважають, що загроза Україні з боку Москви не ослабла.