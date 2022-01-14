Сокрушительные санкции США: что произойдет с Россией, если закроют счета Путина и запретят доллары в банках

В США готовят закон о санкциях против российских банков, чиновников и президента РФ

Сенат США готовит санкции против Владимира Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против России, которые могут быть введены в случае вторжения РФ в Украину. Санкции коснутся высшего политического и военного руководства России, банков, добывающей промышленности, а также газопровода "Северный поток-2". Насколько опасны данные ограничения для российских чиновников и будут ли санкции разрушительными для экономики РФ?

Каскад санкций

Широкомасштабные санкции обнародовали 12 января в Сенате США представители демократической партии.. Об этом сообщила пресс-службасенатора США Джинн Шейхин.

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"Если президент утвердительно определит, что Россия совершила повторное вторжение или эскалацию военных действий, Акт о защите суверенитета Украины запускает каскад обязательных санкций против политического и военного руководства России, финансовых институтов, добывающей промышленности и компании Nord Stream-2", – говорится в сообщении.

В Сенате США обнародовали законопроект о широкомасштабных санкциях против России. Фото: Лоуренс Джексон

В списке чиновников, которые могут попасть под санкции, также присутствуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и ряд высокопоставленных офицеров вооруженных сил России. Госслужащим, которые окажутся причастными к агрессии против Украины, грозит запрет на въезд в США и заморозка их американских активов.

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Документ предлагает обнародовать публичный отчет, к который должны быть включены данные о принадлежащих Путину, его окружению и членам их семей:

активах;

вкладах;

банковских счетах;

деловых интересах в самой РФ и за рубежом;

информация о бенефициарах бизнеса.

Кроме того, отчет должен включать оценку ежегодного общего дохода Путина и членов его семьи за 2017-2021 года.

В отчет должны быть включены данные о принадлежащих Путину активах. Фото: novorosinform.org

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Также могут быть введены санкции против финансовых институтов:

Сбербанк,

ВТБ,

Газпромбанк,

ВЭБ.РФ,

Российский фонд прямых инвестиций,

Кредитный банк Москвы,

Альфа-банк,

Россельхозбанк,

ФК Банк Открытие,

Промсвязьбанк,

Совкомбанк,

Транскапиталбанк.

Кроме того, санкции могут быть введены в отношении поставщиков специализированных услуг по передаче финансовых сообщений, в частности, SWIFT.

В Конгрессе США также считают, что "Северный поток-2" является инструментом злонамеренного влияния РФ, и что Соединенные Штаты должны рассмотреть все доступные меры, чтобы предотвратить введение в эксплуатацию трубопровода.

"Этот закон абсолютно ясно дает понять, что Сенат США не будет сидеть сложа руки, поскольку Кремль угрожает повторным вторжением в Украину", – заявил сенатор Роберт Менендес.

Роберт Менендес: "Сенат США не будет сидеть сложа руки". Фото: GlobalLookPress

Но станут ли санкции США серьезной угрозой для России и стоит ли опасаться их введения топ-чиновникам Кремля?

Санкции против чиновников

По мнению экономиста-аналитика Владимира Рапопорта в случае, если США введут санкции, меньше всего от них пострадают именно российские чиновники.

"Вряд ли американцы смогут найти и заблокировать их счета. Ведь все бизнесы "кремлевских шишек" оформлены на других людей и так замаскированы, что выйти на бенефициаров очень сложно. Аналогичная ситуация с банковскими счетами", – говорит "Сегодня" эксперт.

Блокировка системы SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – международная организация, контролирующая крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Она позволяет финансовым организациям из разных стран быстро и безопасно переводить друг другу платежи. Системой пользуются почти 11 000 организаций из более чем 200 стран.

Россия входит в топ-5 крупнейших пользователей системы. Поэтому отключение России от SWIFT окажется серьезным ударом по ее банковской системе и экономики в целом.

"Парализуется работа банков и компаний. Из-за невозможности совершать международные платежи резко сократиться объем торговых операций. Сроки поставок будут срываться, снизится количество внешнеэкономических сделок, уменьшится ассортимент экспортных и импортируемых товаров. Как минимум, товарооборот России упадет на 50%", – говорит нам Рапопорт.

Владимир Рапопорт: "Товарооборот России упадет на 50%". Фото: скриншот

В то же время эксперт считает, что отключение России от SWIFT не станет для страны катастрофой.

"Урон будет существенным, но не смертельным. В первую очередь пострадают мелкие фирмы. Крупные компании, например, такие, как "Газпром" найдут варианты, как обойти ограничения. Начнут использовать альтернативные платежные системы. Конечно, отключение от SWIFT принесет ряд неудобств и финансовых потерь, ведь придется тратить время на поиск других вариантов. Но эту проблему Россия сможет решить", – уверен эксперт.

С ним соглашается экономист Глеб Вышлинский. Эксперт напомнил, что в 2018 году с подачи США от SWIFT отключили Иран. Теперь перечислить деньги людям или компаниям в эту страну можно только обходными путями – наличными или переводами на частные счета в банках ОАЭ, Турции, Ирака, Тайваня или иранских банков за пределами Ирана. В результате отключения от SWIFT уровень иранской экономики значительно ухудшился.

"Но Россия – не Иран. Это гораздо более мощная и устойчивая страна. Да, это будет удар по экспорту и российскому бизнесу, но он не будет сокрушительным", – говорит нам Вышлинский.

Санкции против российских банков

По мнению экспертов, ограничения работы российских банков приведет к последствиям, похожим на результат от блокировки системы SWIFT, но в меньшем масштабе.

"Через российские банки не смогут осуществляться платежные операции в долларах, однако тут важно, как отреагирует Европа. Если ЕС не поддержит санкции США, то финучреждения РФ смогут совершать международные операции через европейские банки или, например, китайские", – говорит Раппопорт.

Глеб Вышинский также отмечает, что санкции против российских банков будут иметь небольшие негативные последствия. В то же время эксперт, не исключает, что блокировка системы SWIFT и введение санкций против банков может привести к девальвации рубля.

"Доллар в российских обменниках может подорожать на 8-10%", – говорит нам эксперт.

Россияне не смогут рассчитываться картами Mastercard и VISA

Неудобства данные санкции причинят и обычным гражданам РФ. По словам экономистов, российские туристы не смогут рассчитываться за границей картами Mastercard и VISA. При этом в самой России данные карты будут работать, так как проходят через национальную систему платежных карт.

"Но опять же, это неудобство легко устраняется. Для тех, кто поедет за границу, российские банки могут предлагать карты других платежных систем, например китайской UnionPay или японской JBS", – говорит Раппопорт.

Глеб Вышлинский: "Удар по российскому бизнесу будет сильным, но не сокрушительным" / Фото: Facebook

Блокировка "Северного потока-2"

По мнению экспертов, блокировка запуска "Северного потока-2" принесет неудобства и для РФ, и для Европы, которая столкнется с проблемами поставки газа.

"Северный поток-2" не запущен и пока не приносит России никакой прибыли. В случае введения санкций он просто продолжит оставаться на паузе, а газ пойдет из РФ в Европу по другим трубопроводам", – говорит Раппопорт.

Экономист Вышлинский вообще сомневается, что США остановит "Северный поток-2".

"Это вызовет беспокойство и недовольство европейских партнеров США. Американцы не пойдут на такой шаг", – уверен эксперт.

Что говорят в России

В Кремле введение санкций США назвали запредельной мерой, которую можно сравнить с разрывом отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 13 января.

"Речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так, трактовать невозможно", – сказал Песков.

Спикер Путина подчеркнул, что Москва относится к подобным проявлениям крайне негативно.

"Они не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений, они не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения этих трехступенчатых переговоров", – сказал Песков, добавив, что попытки увязать реализацию проекта газопровода "Северный поток-2" с вопросами безопасности в Европе – "абсурдные".

Дмитрий Песков: "Санкции можно приравнять к инициативе по разрыву отношений" / Фото: РИА Новости

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, в связи с угрозой вторжения России в Украину, и в Европе, и в США заговорили о самых мощных санкциях. Согласно данным американского агентства Bloomberg, Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.

Также мы информировали, что по данным The Associated Press, санкции в ответ на дальнейшее вторжение в Украину могут включать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, а также иностранную продукцию, подпадающую под юрисдикцию США.

Тем временем Франция пригрозила России закрытием проекта "Северный поток – 2". В ЕС считают, что угроза Украине со стороны Москвы не ослабла.