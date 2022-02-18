Россия не выполнила ни одно обязательство по "Минску" – представитель США в ОБСЕ

Представитель США заявил, что Россия продолжила военную эскалацию вопреки своим обязательствам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Об этом заявил представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

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Что не выполнила РФ

Среди прочего Карпентер отметил, что Россия не реализовала немедленное прекращение огня, не отвела тяжелое вооружение и не обеспечила доступ для мониторинга и верификации этих пунктов.

"Самое главное, что она не разоружила незаконные вооруженные формирования и не вернула Украине контроль над украинской стороной международной границы", – сказал он.

Майкл Карпентер. / Фото: РБК

Первым документом Минских договоренностей, по его словам, стал Минский протокол от 5 сентября 2014 года, который предусматривал немедленное прекращение огня, мониторинг и верификацию прекращения огня со стороны ОБСЕ, а также вывод с территории Украины незаконных вооруженных формирований и военной техники. Карпентер отметил, что "Россия продолжила военную эскалацию вопреки своим обязательствам".

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"Несмотря на подписание Протокола и Меморандума (Минский меморандум. – Ред.), Россия продолжила нарушать свои обязательства посредством действий марионеток на востоке Украины", – заявил посол.

При этом, по его словам, РФ занимается массовой выдачей паспортов России жителям ОРДЛО, одновременно осуществляя "экономическую интеграцию украинских территорий в РФ".

"Все это противоречит основным обязательствам по Минским договоренностям о полной социальной, экономической и политической реинтеграции контролируемых Россией частей Донбасса с остальной территории Украины", – сказал представитель США.

Угроза вторжения в Украину

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.

Напомним, на фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

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