"Речь была направлена только на одно…": Яценюк оценил выступление Зеленского

Яценюк раскритиковал выступление Зеленского в Раде. Коллаж "Сегодня"
Вся речь президента Владимира Зеленского была направлена только на одно – удержать власть и удержать рейтинг, а не на то, чтобы сохранить страну. Об этом заявил в кулуарах Киевского форума по безопасности премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.
Он подчеркнул, что для объединения вокруг государства, его ценностей, независимости и суверенитета "нужен президент и его слово".
"Для того, чтобы продемонстрировать, что Украина действительно едина, а не делить страну на тех, кто за, и кто против, в столь сложное время. Не может Владимир Зеленский сегодня заниматься тем, чтобы только удерживать свою власть. Это то, что я увидел сегодня с трибуны парламента. Вся речь Зеленского была направлена только на одно – "я хочу удержать власть, я хочу удержать рейтинг", – сказал Яценюк.
В то же время, по его убеждению, главным должно быть стремление сохранить страну. Президенту, по словам политика, должно быть все равно, каков будет его рейтинг, но не безразлично, что будет с государством.
"Нет такого вообще понимания", – добавил Яценюк.
Обращение Зеленского к Раде
- 1 декабря президент выступил перед депутатам в парламенте с ежегодным обращением. Он говорил о войне на Донбассе, возвращении Крыма, прямых переговорах с Путиным, экономическом паспорте для детей и многом другом. "Сегодня" собрали главные заявления Зеленского.
- Также удивила реакция депутатов на выступление президента. Сначала многие из них пришли в странных футболках, а вот "слуги народа" устроили Зеленскому овации по-северокорейски.
- Во время выступления Зеленский неожиданно оговорился о детях, которые смогут себе "купить жизнь в Украине".
- Также мы собрали пять вопросов, о которых умолчал глава государства в Раде.