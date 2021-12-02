"Промова була спрямована лише на одне…": Яценюк оцінив виступ Зеленського

Яценюк розкритикував виступ Зеленського у Раді. Колаж "Сьогодні"

Вся промова президента Володимира Зеленського була спрямована лише на одне – утримати владу та утримати рейтинг, а не на те, щоб зберегти країну. Про це заявив у кулуарах Київського безпекового форуму прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що для об'єднання навколо держави, її цінностей, незалежності та суверенітету "потрібний президент та його слово".

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"Для того, щоб продемонструвати, що Україна дійсно єдина, а не ділити країну на тих, хто за, і хто проти, в такий складний час. Не може Володимир Зеленський сьогодні займатися тим, щоб тільки утримувати свою владу. Це те, що я побачив сьогодні з трибуни парламенту. Вся промова Зеленського була спрямована тільки на одне – "я хочу утримати владу, я хочу утримати рейтинг", – сказав Яценюк.

Водночас, на його переконання, головним має бути прагнення зберегти країну. Президенту, за словами політика, має бути все одно, яким буде його рейтинг, але не байдуже, що буде з державою.

"Немає такого взагалі розуміння", – додав Яценюк.

Звернення Зеленського до Ради