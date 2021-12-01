Дети смогут "купить жизнь в Украине": Зеленский неожиданно оговорился (видео)

Сегодня, 1 декабря, президент выступил в парламенте перед нардепами

Зеленский оговорился в Раде. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного выступления в Верховной Раде случайно оговорился, говоря о средствах для следующих поколений за счет недр. Очевидно он хотел сказать, что дети смогут использовать эти средства "для покупки жилья в Украине", но вместо этого Зеленский сказал "для покупки собственной жизни в Украине".

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что говорил Зеленский в Раде?