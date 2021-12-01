Дети смогут "купить жизнь в Украине": Зеленский неожиданно оговорился (видео)

Зеленский оговорился в Раде. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного выступления в Верховной Раде случайно оговорился, говоря о средствах для следующих поколений за счет недр. Очевидно он хотел сказать, что дети смогут использовать эти средства "для покупки жилья в Украине", но вместо этого Зеленский сказал "для покупки собственной жизни в Украине".
Об этом сообщает "Сегодня".
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Что говорил Зеленский в Раде?
- Президент Владимир Зеленский сказал, что внесет в Верховную Раду законопроект про экономический паспорт украинца. Соответствующий законопроект президент планирует внести на рассмотрение нардепов 10 декабря. А до этого времени, плата за использование украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей.
- Также он сказал, что молодежь из временно оккупированного Крыма и ОРДЛО сможет получить бесплатное образование в Украине без внешнего независимого оценивания (ВНО). Теперь детям с оккупированных территорий не нужно сдавать экзамены, чтобы поступить в вуз.
- Кроме того, Зеленский инициирует двойное гражданство для украинцев.