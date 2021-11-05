Разумков создает в Раде новое объединение: кто туда может войти

В названии объединения Разумков обыграл свою фамилию. Фото: коллаж "Сегодня"
Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".
Как сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в парламенте, туда войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.
Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, экс-"слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.
Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний подтвердила, что он создает межфракционное объединение.
"Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя Руслана Стефанчука", – сказала она.
Что там с партией Разумкова?
- Политик после ухода с должности спикера и разрыва со "Слугой народа" не намерен уходить в тень. Мало того, что он растет в президентских рейтингах, так еще и намерен создать свою политическую силу. В последнее время ходило много слухов, кто мог бы войти в его будущую партию или куда его могут позвать.
- Экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, с кем ведет переговоры Разумков. По его словам, это и известный врач, и журналист.
- Сам Разумков недавно рассказывал, будут ли Гордон и Комаровский в его новой партии. Также он отметил, что считает своей командой тех "слуг", которые не голосовали за его отставку.
- Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что не хочет в партию Разумкова. Он объяснил, что его связывает с бывшим спикером Верховной Рады.
- Также журналист "Сегодня" разбиралась, кто из депутатов уйдет в команду экс-спикера. Есть даже первые возможные кандидаты.