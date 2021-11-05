Разумков створює у Раді нове об'єднання: хто туди може увійти

У назві об'єднання Разумков обіграв своє прізвище. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Як повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела у парламенті, туди увійдуть близько 25 народних депутатів зі "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційних.

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Серед них зокрема, "слуги народу" Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, колишня "слуга" Людмила Буймістер та нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Прессекретар Разумкова Ольга Туній підтвердила, що він створює міжфракційне об'єднання

"Так, це правда. Нарешті в Раді з'явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи, найімовірніше, вже направлені на ім'я Руслана Стефанчука", – сказала вона.

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Що там з партією Разумкова?