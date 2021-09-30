Разумков: Есть команда, но нет партии

Разумков сказал, что ему нравится политика Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому нардепы подали заявление с требованием его отставки, заявил, что в парламенте есть народные депутаты, которых он считает своей командой.

Об этом спикер заявил в интервью Украинской правде.

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"Да, у меня есть команда. У меня есть большое количество народных депутатов, которых я искренне считаю командой. И не только своей командой. В первую очередь даже не своей командой, а командой Украины. Людей, которые действительно готовы работать на пользу нашего государства", – сказал Разумков.



Он отметил, что большое количество депутатов во фракции "Слуга народа" – люди, с которыми он "прошел жизненный путь".



По словам спикера Рады, если его отправят в отставку с нынешней должности, он останется в политике.

"Мне это нравится. Это инструмент, который позволяет тебе изменять ситуацию в стране. Это не может зависеть только от тебя. Это всегда командная игра, это всегда разные люди, которые тебе помогают или тебе мешают", – объяснил Разумков.

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Он добавил, что ему "уже подбрасывают вопрос о построении партии".

"Я уже слышал, что у меня партия построена, многое слышал. Но это говорят те, кто ничего не понимает в построении партии", — отметил Разумков.

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Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Затем на той же программе за дело взялся первый вице-спикер Рады Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда антиолигархический закон.

Теперь дошло до того, что Разумкова могут не пригласить на съезд партии "Слуга народа" в Трускавце. Но если он туда таки попадет, то его там ждет неприятный разговор.

Читайте подробнее в нашем материале, что говорят "слуги народа" о возможной отставке спикера Рады и что думают о конфликте Разумкова с Арахамией.

Кроме того, уже даже в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.