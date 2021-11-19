Расследование Bellingcat: роль Зеленского, Ермака, Порошенко и Безуглой в спецоперации по "вагнеровцам"

По данным расследователей, операцию провели украинские спецслужбы под контролем руководства страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Исследовательская группа Bellingcat при участии The Insider опубликовала детальный отчет о расследовании операции украинских спецслужб, планировавших выманить из России и арестовать более 30 бойцов частной военной компании "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. Документ не дает четкого ответа на вопрос, по чьей вине эта операция сорвалась. Также в отчете нет данных о том, что у спецслужб Беларуси и РФ была информация о подготовке операции к моменту ареста "вагнеровцев" под Минском. Сайт "Сегодня" изучил отчет Bellingcat и выяснил, какое отношение к скандальной операции имел Офис президента и руководители украинских спецслужб.

Операция "Авеню"

Отмечается, что операция называлась "Авеню". Для максимального правдоподобия украинские спецслужбы использовали реальную, но прекратившую деятельность ЧВК "МАР", которая была создана в Санкт-Петербурге в 2012 году.

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"Идея заключалась в том, чтобы выманить наемников под предлогом работы в новой ЧВК и необходимости пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. Бойцов якобы нанимали для охраны нефтяных объектов "Роснефти" в Сирии", – говорится в расследовании.

Основатель ЧВК "МАР" Алексей Марушенко, второй слева. Фото: theins.ru

Из-за пандемии вылететь из России можно было только через территорию Беларуси, а наиболее удобным рейсом через Украину был рейс в Стамбул. В таком случае самолет находился бы в украинском воздушном пространстве около 28 минут. За это время, под спланированным предлогом, самолет бы посадили и провели задержание. Однако в последний момент разведчики встретились с руководством Украины, и операцию перенесли. Тем временем "вагнеровцы", прибывшие в Беларусь и ожидавшие отправление в Сирию через Стамбул, были задержаны белорусскими силовиками.

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Наемники ЧВК "Вагнер" были задержаны сотрудниками КГБ Беларуси. Фото: svoboda.org

Отчет Bellingcat не дает ответа на вопрос: был ли срыв операции результатом целенаправленного "слива" секретной информации руководством Украины.

В Офисе президента сначала отрицали сам факт подготовки такой операции, затем – называли ее "не нашей операцией", намекая на причастность к этим событиям России, после чего утверждали, что "спецмероприятие" по перемещению "вагнеровцев" на Украину все же готовилось, но не состоялось.

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По данным Bellingcat руководство страны и украинские спецслужбы все же играли ключевые роли в организации операции.

Владимир Зеленский

Как отмечают расследователи, президента Украины посвятили в ход операции в июне 2020 года.

"Опрошенные нами сотрудники рассказали, что 26 июня 2020 года президент Зеленский одобрил операцию и попросил подготовить подробный план", – говорится в отчете.

План разрабатывали Главное управление разведки и Служба безопасности Украины. Курировали проект – действующие тогда директор ГУР Василий Бурба и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий. Они же регулярно информировали Зеленского о ходе реализации операции "Авеню". План-концепция был подготовлен и одобрен президентом 1 июля 2020 года.

Владимир Зеленский одобрил операцию и попросил подготовить подробный план / Фото: Офис Президента Украины

Андрей Ермак

Bellingcat со ссылкой на слова Василия Бурбы, информирует, что отложить операцию на неделю предложил глава Офиса президента Андрей Ермак. Свое предложение Ермак на встрече с представителями спецслужб аргументировал тем, что днем ранее президент Зеленский достиг договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля. Как отметил Бурба, на Банковой считали, что если спецоперация завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться.

Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю / Фото: Офис Президента Украины

Василий Бурба

Директор ГУР был не согласен с идеей Ермака. Бурба настаивал на том, что отложить операцию невозможно, поскольку это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб. По словам Бурбы, в Офисе президента предложили сократить задержку операции до 4 дней, чтобы перемирие на Донбассе хотя бы формально началось. Дату вылета и захвата наемников перенесли на 29 июля 2020 года. Иными словами Бурба согласился в ответ на инициативу из ОП. В этот же день "вагнеровцы" были задержаны. Через несколько дней после провала спецоперации (5 августа 2020 года – ред.) Василия Бурбу уволили с должности директора ГУР. 26 июля 2021 года был уволен и Баранецкий.

Василий Бурба настаивал на том, что отложить операцию невозможно. Фото: dsnews.ua

Петр Порошенко

Операция, известная сейчас как "Вагнергейт", ведет свое начало еще со времен президентства Петра Порошенко, говорится в отчете. К слову, сам Порошенко в декабре 2020 года в эфире "5 канала" заявил, что санкционировал операцию по задержанию российских наемников из группировки "Вагнер" во время своей президентской каденции.

"Я хочу отметить, что еще в конце 2018 тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", – сказал он.

Петр Порошенко: "Еще в конце 2018 году Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции" / Фото: REUTERS

Марьяна Безуглая

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможного срыва операции по задержанию членов ЧВК "Вагнер", нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что Порошенко не мог санкционировать операцию спецслужб.

"Согласно заявлениям пятого президента, он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году. Но как мы видим, в 2018-м – это была рутинная робота по планированию мероприятия на июль 2020 года", – объяснила глава ВСК.

В свою очередь в партии Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что Безуглая "распространила откровенную ложь".

"Именно пятый президент Украины Петр Порошенко санкционировал начало спецоперации против ЧВК "Вагнера". Так же, как именно президент Зеленский завалил ее финал, перечеркнув рискованную высокопрофессиональную работу украинских спецслужб", – говорится в заявлении партии.

Как отметила Безуглая, на данный момент не удалось установить, кто из украинских должностных лиц принял решение об отсрочке проведения спецоперации. Также ВСК якобы установила отсутствие какого-либо документального оформления этой отсрочки.

Безуглая отметила, что комиссия не нашла подтверждения тому, что президент Зеленский дал соответствующее распоряжение ГУР.

"ВСК установила, что совместное активное мероприятие СБУ и ГУР началось в июне 2020 года. Подлежат опровержению сообщения некоторых СМИ о его многолетнем планировании", – добавила она.

Марьяна Безуглая: "Комиссия не нашла подтверждения тому, что президент Зеленский дал соответствующее распоряжение ГУР". Фото: bagnet.org

Напомним, летом 2020 года Беларусь задержала и передала России 32 наемника частной военной компании "Вагнер", тем самым операция украинских спецслужб была сорвана.

В сентябре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.

В сентябре 2021 года американский телеканал CNN выпустил свое расследование о спецоперации по задержанию российских наемников. В Офисе президента Украины отреагировали на материал журналистов, намекнув, что в нем заметна "рука Кремля".

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что в связи с расследованием по вагнеровцам страну пытались втянуть в международный скандал.