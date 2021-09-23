Рада приняла скандальный закон об олигархах без учета мнения Венецианской комиссии

Депутаты приняли скандальный закон. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.

Кто голосовал за закон, и кто был против

Кого могут признать олигархом

Олигархом будет считаться человек, который имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни, и одновременно отвечает таким признакам:

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если участвует в политической жизни;

если имеет значительное влияние на СМИ;

если является конечным бенефициарным владельцем предприятия-монополиста и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает монополию;

если подтверждена стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн). При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в СМИ.

Черный "список олигархов" на СНБО

Решение, кого определять олигархом, будет принимать СНБО. Но теперь добавлена обязанность вызвать потенциальных олигархов на заседание СНБО, а члены СНБО обязаны будут аргументировать, почему они относят человека к олигархам, и рассматривать возражения самых олигархов.

Реестр олигархов тоже будет на СНБО. В нем также будет содержаться информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о лицах и партии, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.

Что нельзя будет олигархам

Осуществлять взносы (прямо или через других лиц) в поддержку политических партий.

Финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

Быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Признак участия в политической жизни – финансирование деятельности политической партии, политической агитации или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями. Одним из признаков участия в политической жизни теперь будет выплата денежных средств, осуществление работ, предоставление товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей. Фактически под такие критерии могут попасть почти каждый гражданин.

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Контакты с олигархом будут декларировать

Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины). Это касается руководителей госпредприятий, главу АРМА, госслужащих категории "б", патронатных служащих ОП, ВРУ (в том числе помощников депутатов).

Под контактом понимается встреча и разговор (в том числе онлайн) любого содержания, но сюда не входят совместное участие в официальных мероприятиях, и даже телефонный разговор. Сами же олигархи перед общением с чиновником или политиком должны сообщать им, что находятся в реестре.

Если глава АМКУ, госуполномоченные АМКУ, председатель и заместители председателя Фонда государственного имущества, генпрокурор и его заместители не задекларируют контакт с олигархом (или не вовремя укажут это), принятым законом предусматривается возможность их увольнения.

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