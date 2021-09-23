Рада прийняла скандальний закон про олігархів без урахування думки Венеціанської комісії

Депутати прийняли скандальний закон. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада прийняла закон №5599 про олігархів у другому читанні. Визначено, хто буде підпадати під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.

Закон про олігархів приймали з "боєм"

Хто голосував за закон, і хто був проти

Ще з самого ранку глави фракцій радилися про те, як будуть приймати закон. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запропонувала компромісний варіант, щоб кожен лідер фракцій виступав по 10 хвилин, а потім кожен автор поправок по три хвилини. Депутати навіть погодилися продовжити робочий день, поки не розглянуть законопроєкт.

Реклама

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук (який заміняв Разумкова) також був за скорочену процедуру, а другий віцеспікер ВР Олена Кондратюк й інші фракції парламенту виступали за повний розгляд правок. Через це навіть намагалися відсторонити Стефанчука від засідання, але ця затія провалилася (не набрала голосів). Дійшло навіть до істерики через Лукашенка, з яким порівняли Стефанчука.

Але в "Слузі народу" вирішили не затягувати процес, оскільки поправок кілька сотень і голосування щодо них могло зайняти кілька днів. В результаті замість розгляду кожної правки Рада пройшла просто по пунктам закону, які були запропоновані до другого читання.

Кого можуть визнати олігархом

Олігархом буде вважатися людина, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, і одночасно відповідає таким ознакам:

Реклама

якщо бере участь в політичному житті;

якщо має значний вплив на ЗМІ;

якщо є кінцевим бенефіціарним власником підприємства-монополіста і протягом одного року поспіль підтримує або посилює монополію;

якщо підтверджена вартість активів особи (і суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких він є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогоднішній день це 2 млрд 379 млн грн). При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі в ЗМІ.

Чорний "список олігархів" на РНБО

Рішення, кого визначати олігархом, буде приймати РНБО. Потенційних олігархів будуть викликати на засідання РНБО, а члени РНБО зобов'язані будуть аргументувати, чому вони відносять людину до олігархів, і розглядати заперечення самих олігархів.

Реєстр олігархів теж буде на РНБО. У ньому також буде міститися інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, і про осіб і партії, на політичну діяльність яких олігарх давав гроші.

Рішення про виключення з реєстру приймається в разі встановлення факту відсутності у такої особи не менше двох ознак, які були вказані вище.

Що не можна буде олігархам

Здійснювати внески (прямо або через інших осіб) на підтримку політичних партій.

Фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами і гаслами.

Бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Однією з ознак участі в політичному житті тепер буде виплата грошових коштів, здійснення робіт, надання товарів або послуг на користь учасників політичної агітації, мітингів або демонстрацій з політичними вимогами або членів їх сімей.

Контакти з олігархом декларуватимуть

Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про такий контакт вже на наступний день (це стосується навіть президента України). Це стосується керівників держпідприємств, глави АРМА, держслужбовців категорії "б", патронатних службовців ОП, ВРУ (в тому числі помічників депутатів).

Під контактом розуміється зустріч і розмова (в тому числі онлайн і навіть телефонна) будь-якого змісту. Самі ж олігархи перед спілкуванням з чиновником або політиком повинні повідомляти їм, що знаходяться в реєстрі.

Якщо глава АМКУ, держуповноважених АМКУ, голова і заступники голови Фонду державного майна, генпрокурор і його заступники не задекларують контакт з олігархом (або невчасно вкажуть це), прийнятим законом передбачається можливість їх звільнення.

Декларація не подається, якщо контакт відбувся на офіційних заходах, хід яких публічно транслювався по радіо, телебаченню або через Інтернет; на судових засіданнях і на офіційних заходах.

Нагадаємо, після першого читання законопроєкт №5599 був переданий до Венеціанської комісії, що сильно розсварила главу парламенту Дмитра Разумкова зі "слугами народу". У свою чергу "венеціанка" заявила, що дасть свій висновок щодо документу в середині грудня. Але Рада не дочекалася і прийняла закон.