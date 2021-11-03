Рада исправила закон об олигархах: что изменилось

Рада разобралась с олигархическим законом. Коллаж "Сегодня"
Верховная Рада на сегодняшнем заседании исправила неточности в трех статьях принятого ранее закона об олигархах №5599.
В чем была проблема?
В ст. 5 закона закреплено право лица, в отношении которого рассматривается вопрос о признании его олигархом, подать письменные объяснения и документы, а также право предоставить устные объяснения на соответствующем заседании СНБО. Но при этом не было закреплено корреспондирующей обязанности СНБО. Также не было закреплено право лица отказаться от дачи устных объяснений на СНБО.
В статьях 7 и 9, которыми определен порядок включения в Реестр и исключения из него информации о лицах, которые признаны олигархами и негативные последствия такого включения, были допущены неточности, по которым негативные последствия могли быть распространены и на лиц, которые будут подавать декларацию о контактах с олигархами.
Кроме того, депутаты определили, что только СНБО будет давать статус олигарха. До этого эту функцию по ошибке одновременно приписывали Нацагентству по предотвращению коррупции.
Кто подпишет закон – Разумков или Стефанчук?
Также депутаты поддержали 252 голосами предложение, чтобы окончательную редакцию закона подписал действующий спикер парламента Руслан Стефанчук. Ранее экс-спикер Дмитрий Разумков заявлял, что именно он должен подписывать документ, поскольку он был принят еще при нем.
Что было не так с деолигархизацией
- Во-первых, закон во втором чтении принимали со скандалом: депутатам отказали в рассмотрении всех их поправок и голосовали лишь комитетские. Для этого "слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, которые подавались к этой статье, автоматически считались отклоненными.
- Во-вторых, из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом законе оказалось, что определять человека олигархом должен и СНБО, и НАПК (правка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать.
- На следующий день после принятия закона первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук под стенограмму заявил о допущенных ошибках и попросил их исправить: "Вениславский в некоторых местах говорил "поправка 654, 756". Мы посмотрели, а в стенограмме поставили запятую. Пользуясь своим, как депутата, правом указывать на неточности, я отметил, что там не запятая, а тире (должно быть 654-756). Вот и все! Это никак не влияет на результаты голосования". По его словам, после исправления поправки Разумкова о НАПК якобы уже нет в законе.
На Банковой ответили, подпишет ли Зеленский закон об олигархах.