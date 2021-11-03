Рада виправила закон про олігархів: що змінилося

Рада розібралася з олігархічним законом. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні виправила технічні неточності у трьох статтях прийнятого раніше закону про олігархів №5599.

У чому була проблема?

У ст. 5 закону закріплено право особи, стосовно якої розглядається питання про визнання її олігархом, подати письмові пояснення та документи, а також право надати усні пояснення на відповідному засіданні РНБО. Але при цьому не було закріплено кореспондуючий обов'язок РНБО. Також не було закріплено право особи відмовитися від надання усних пояснень на РНБО.

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У статтях 7 і 9, якими визначено порядок включення до Реєстру та виключення з нього інформації про осіб, які визнані олігархами та негативні наслідки такого включення, були допущені неточності, щодо яких негативні наслідки могли бути поширені і на осіб, які подаватиму декларацію про контакти з олігархами.

Крім того, депутати визначили, що лише РНБО надаватиме статус олігарха. До цього цю функцію помилково одночасно приписували Нацагентству з питань запобігання корупції.

Хто підпише закон – Разумков чи Стефанчук?

Також депутати підтримали 252 голосами пропозицію, щоб остаточну редакцію закону підписав чинний спікер парламенту Руслан Стефанчук. Раніше ексспікер Дмитро Разумков заявляв, що саме він має підписувати документ, оскільки його було прийнято ще за нього.

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Що було не так із деолігархізацією