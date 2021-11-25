Пытается "отмотать" назад СССР: экс-чиновница НАТО о планах Путина по Украине

Путин давно мечтает вернуть территории бывшего СССР. Коллаж "Сегодня"
Угроза вторжения России в Украину очень реальна на фоне скопления войск вблизи украинских границ. Президент РФ Владимир Путин, возможно пытается снова отмотать историю назад и воссоздать СССР.
Такое мнение высказала в интервью DW бывший замгенсека НАТО, американский дипломат Роуз Геттемюллер.
"Это вызывает большое беспокойство. Я как раз прочитала, что 92 тысячи российских военных находятся в состоянии повышенной готовности вдоль украинских границ, и что на Донбассе силы сепаратистов тоже приведены в состояние готовности. Это очень опасно. Независимо от намерений Путина, вероятность того, что какой-то инцидент может привести к горячему кризису, очень реальна", – говорит она.
Геттемюллер считает, что Путин никак не может успокоится из-за распада СССР и пытается вернуть Украину в сферу влияния РФ. Она отметила, что для США и НАТО Украина – независимая страна и они собираются ее защищать.
"Меня удивляет то, что Путин сейчас переигрывает историю. СССР распался относительно мирно, и бывшие республики стали независимыми государствами. Я не знаю, почему Путин ставит под вопрос это важное решение. Мое впечатление – он пытается перемотать пленку назад. Надеюсь, что это не приведет к насилию", – сказал экс-заместитель генсека НАТО.
Американский дипломат предположила, что с помощью военного шантажа Путин готовится к встрече с Байденом.
Угроза нападения России
- Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер накануне озвучил пять угроз Путина для Европы и Украины. Он назвал особенную для Кремля дату, когда Россия может напасть на Украину – 30 годовщина с начала распада СССР.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.
- А международная группа журналистов Conflict Intelligence Team заметила на границе с Украиной новые танковые дивизии РФ. При этом они отмечают, что темпы переброски войск медленнее, чем в апреле этого года.