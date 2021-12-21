Путина пригласят в НАТО, но есть условие

Путина в НАТО не ждут, но придется пригласить... для переговоров / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В то время как президент России Владимир Путин все последние дни напролет занимается проталкиванием своего соглашения о нерасширении НАТО (точнее, запрета Украине, Молдове и Грузии вступать в Североатлантический альянс), Вашингтон не спешит переходить к непосредственным переговорам по пунктам этого договора. Предположительно, они могут начаться в январе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США со ссылкой на слова помощницы госсекретаря США Карен Донфрид, недавно побывавшей с визитом в Москве и Киеве.

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К дате еще не продвинулись

"Что касается двустороннего взаимодействия, мы определим дату вместе с Россией, и мы полагаем, что это произойдет в январе", – сказала Донфрид.

Однако, по ее словам вопросы НАТО будут обсуждаться, естественно, в присутствии представителей всех членов Альянса. Конечно же, на эту встречу будет приглашена и Россия. Только пока сложно назвать даже месяц, когда такая встреча сможет быть организована. А затем все наработки будут обсуждаться с представителями членов ОБСЕ.

"В контексте НАТО, конечно же, разговор будет конкретно посвящен вопросу приглашения НАТО и России на встречу. А затем ОБСЕ также будет продвигаться вперед к определению форм, которые лучше всего подходят для такого разговора. Поэтому у меня нет каких-либо конкретных дат, чтобы поделиться с вами сегодня. Но я уверена, что мы увидим движение на этих направлениях в январе", – заключила помощница госсекретаря США.

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Позиция

"Позвольте мне пояснить: без Европы не будет переговоров по европейской безопасности. Любой диалог с Россией должен учитывать озабоченность НАТО и других по поводу продолжающегося угрожающего поведения России и основываться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности", – напомнила Донфрид о главном условии к Путину – отвести свои войска от границ Украины.

Сейчас, по словам представительницы Белого дома, подключены все возможные дипломатические каналы, чтобы удержать Путина от шага по вторжения в Украину.

Ситуация