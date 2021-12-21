Путина пригласят в НАТО, но есть условие

Путина в НАТО не ждут, но придется пригласить... для переговоров / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В то время как президент России Владимир Путин все последние дни напролет занимается проталкиванием своего соглашения о нерасширении НАТО (точнее, запрета Украине, Молдове и Грузии вступать в Североатлантический альянс), Вашингтон не спешит переходить к непосредственным переговорам по пунктам этого договора. Предположительно, они могут начаться в январе.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США со ссылкой на слова помощницы госсекретаря США Карен Донфрид, недавно побывавшей с визитом в Москве и Киеве.
К дате еще не продвинулись
"Что касается двустороннего взаимодействия, мы определим дату вместе с Россией, и мы полагаем, что это произойдет в январе", – сказала Донфрид.
Однако, по ее словам вопросы НАТО будут обсуждаться, естественно, в присутствии представителей всех членов Альянса. Конечно же, на эту встречу будет приглашена и Россия. Только пока сложно назвать даже месяц, когда такая встреча сможет быть организована. А затем все наработки будут обсуждаться с представителями членов ОБСЕ.
"В контексте НАТО, конечно же, разговор будет конкретно посвящен вопросу приглашения НАТО и России на встречу. А затем ОБСЕ также будет продвигаться вперед к определению форм, которые лучше всего подходят для такого разговора. Поэтому у меня нет каких-либо конкретных дат, чтобы поделиться с вами сегодня. Но я уверена, что мы увидим движение на этих направлениях в январе", – заключила помощница госсекретаря США.
Позиция
"Позвольте мне пояснить: без Европы не будет переговоров по европейской безопасности. Любой диалог с Россией должен учитывать озабоченность НАТО и других по поводу продолжающегося угрожающего поведения России и основываться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности", – напомнила Донфрид о главном условии к Путину – отвести свои войска от границ Украины.
Сейчас, по словам представительницы Белого дома, подключены все возможные дипломатические каналы, чтобы удержать Путина от шага по вторжения в Украину.
Ситуация
- 15 декабря Россия передала США предложения по предоставлению ей гарантий безопасности.
- В российском варианте это – запрет на расширение НАТО за счет Украины, Молдовы и Грузии, а также запрет на размещение натовского вооружения на территории стран, вступивших в НАТО после 1997 года – Польша и страны Балтии.
- В свою очередь западные страны и союзы потребовали от Путина отвести свои войска от границ Украины и только тогда готовы начать обсуждать соглашение о предоставлении Москве каких-то гарантий безопасности.
- Пока в Вашингтоне особой веры в Путина нет. Поэтому там решили пересмотреть вместе с НАТО расположение своих войск в Европе с учетом ныне существующих вызовов.
- При этом Москва не намерена обсуждать свой договор по гарантиям безопасности ни с кем, кроме Вашингтона.
- А генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь практически ежедневно заявляет, что стремление Украины присоединиться к Альянсу не обсуждается с Россией и компромиссов тут быть не может.