"Путин пусть дальше фантазирует": Аваков резко ответил на требования РФ по Украине

Аваков раскритиковал принятый РФ и США договор о невступлении Украины в НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос о вступлении Украины в НАТО – дело исключительно Украины и НАТО. Так прокомментировал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Telegram документ МИД России к США, в котором РФ требует от Штатов не принимать бывшие Республики СССР.

"Путинский МИД обнародовал проект Договора между РФ и США о гарантиях безопасности, в котором "исходя из неукоснительного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела" – обязывает США "отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических республик", — написал политик.

Аваков считает, что требования России к США не принимать в Альянс суверенные государства, является вмешательством в их внутренние дела.

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"Это все, что следует знать о режиме путина и его понимании международной политики. Имперский шовинизм, превращающий серьезный международный документ в полный абсурд!", — добавил политик.

Также бывший глава МВД поблагодарил международных партнеров за солидарность с Украиной в вопросе выбора своего политического курса, в частности, желания присоединиться к НАТО.

Россия боится вступления Украины в НАТО