Путин на вторжение не решится – Гордон назвал причину

Гордон (справа) уверен - Путин не пойдет на полномасштабную войну. Коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин не самоубийца, чтобы идти на полномасштабное вторжение в Украину – в противном случае его ждут здесь огромные потери. А нынешнее военное запугивание ни что иное, как шантаж Запада.

Об этом рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

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Он считает, что на сегодняшний день сегодня полномасштабное вторжение России невозможно.

"Это я так считаю. Россияне не идиоты, они понимают, что если сюда сунутся, то понесут большие, невосполнимые потери — прежде всего в живой силе. Гробы ребят, которые пришли на чужую территорию, чтобы ее завоевывать, — это большой минус Путину. Поэтому я считаю, что он на вторжение не решится", – сказал Гордон.

Журналист уверен, что все, что сейчас происходит вокруг, делается Россией для повышения своих ставок в торговле с Западом.

"Видимо, санкции все-таки работают, видимо, России что-то от Запада надо, и Путин ведет себя как рэкетир из 90-х годов: он создает проблему, чтобы потом ее благополучно решить", – подчеркнул он.

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Россия готовит вторжение в Украину?