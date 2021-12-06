Путін на вторгнення не наважиться – Гордон назвав причину

Гордон (праворуч) упевнений - Путін не піде на повномасштабну війну. Колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін не самогубець, щоб йти на повномасштабне вторгнення в Україну – інакше на нього чекають тут величезні втрати. А нинішнє військове залякування — ніщо інше, як шантаж Заходу.

Про це розповів у програмі "Хард із Влащенком" на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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Він вважає, що сьогодні повномасштабне вторгнення Росії неможливе.

"Це я так вважаю. Росіяни не ідіоти, вони розуміють, що якщо сюди сунуться, то зазнають великих, непоправних втрат — насамперед у живій силі. Труни хлопців, які прийшли на чужу територію, щоб її завойовувати, — це великий мінус Путіну, тому я вважаю, що він на вторгнення не наважиться", – сказав Гордон.

Журналіст упевнений, що все, що зараз відбувається довкола, робиться Росією для підвищення своїх ставок у торгівлі із Заходом.

"Мабуть, санкції таки працюють, мабуть, Росії щось від Заходу треба, і Путін веде себе як рекетир з 90-х років: він створює проблему, щоб потім її благополучно вирішити", – наголосив він.

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Росія готує вторгнення до України?