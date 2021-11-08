Путин не самоубийца. Гордон объяснил, что ждет РФ в случае большой войны

Россию ждут огромные потери в случае открытого вторжения в Украину. Вряд ли президент РФ Владимир Путина пойдет на такого самоубийственный шаг.
Такое мнение высказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон, комментируя скопление российских войск вблизи наших границ.
Он отметил, что американские спутники прекрасно видят все российские войска, даже могут разглядеть самого журналиста в студии. При этом он отметил, что сейчас россиянам нападать на украинскую территорию – это самоубийство.
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"При том, что наша армия значительно окрепла, хотя далека от идеала, при том патриотическом духе, который сегодня есть в Украине, и "Байрактарах", которые есть – спасибо Турции, – нападать себе дороже. Ну что, пойдут гробы в Россию – не один, не два, а сотнями. Да, у нас тоже будут проблемы, но и в Росси проблемы будут. Путину это нужно? Вопрос … Чтобы Путин сегодня пошел в открытую на территорию Украины – ему надо быть самоубийцей, каким он не является", – рассказал Гордон.
Войска РФ у границ Украины
- Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
- Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг стягивание войск к нашим границам, назвав это дезинформацией.
- Но в тот же день Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысяч российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие военные части России стоят недалеко от Украины.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что войска РФ устроили странные маневры вблизи Украины, и объяснил, с чем это связано.