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Путин не самоубийца. Гордон объяснил, что ждет РФ в случае большой войны

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 ноября, 17:11
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Американские спутники прекрасно видят войска вблизи Украины, уверен журналист
Гордон (справа) уверен - Путин не пойдет на полномасштабную войну. Коллаж "Сегодня"
Гордон (справа) уверен - Путин не пойдет на полномасштабную войну. Коллаж "Сегодня"

Россию ждут огромные потери в случае открытого вторжения в Украину. Вряд ли президент РФ Владимир Путина пойдет на такого самоубийственный шаг.

Такое мнение высказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина 24 журналист Дмитрий Гордон, комментируя скопление российских войск вблизи наших границ.

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Он отметил, что американские спутники прекрасно видят все российские войска, даже могут разглядеть самого журналиста в студии. При этом он отметил, что сейчас россиянам нападать на украинскую территорию – это самоубийство.

"При том, что наша армия значительно окрепла, хотя далека от идеала, при том патриотическом духе, который сегодня есть в Украине, и "Байрактарах", которые есть – спасибо Турции, – нападать себе дороже. Ну что, пойдут гробы в Россию – не один, не два, а сотнями. Да, у нас тоже будут проблемы, но и в Росси проблемы будут. Путину это нужно? Вопрос … Чтобы Путин сегодня пошел в открытую на территорию Украины – ему надо быть самоубийцей, каким он не является", – рассказал Гордон.

Войска РФ у границ Украины

  • Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
  • Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг стягивание войск к нашим границам, назвав это дезинформацией.
  • Но в тот же день Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысяч российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие военные части России стоят недалеко от Украины.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что войска РФ устроили странные маневры вблизи Украины, и объяснил, с чем это связано.

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8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

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