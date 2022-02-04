Просил ли депутат Трухин "отмазать" его? Глава МВД дал резкий ответ

Денис Монастырский (слева) и Александр Трухин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, причастный к ДТП и пытавшийся скрыться с места происшествия, не обращался к нему за помощью.

Об этом министр рассказал во время общения с журналистами 4 февраля, передает Суспільне.

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"Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои коллеги бывшие, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно отрицательно отношусь к любым вопросам "порешать". Поэтому мне по таким вопросам никто звонить не может ", - сказал Монастырский.

По его словам, если бы в такой ситуации Трухин решился обратиться к нему за помощью, то столкнулся бы с отрицательной реакцией.

"И если бы он мне звонил, то был бы "послан" в тот же момент", — добавил министр.

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Что известно о ДТП с Трухиным?