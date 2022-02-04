Чи просив депутат Трухін "відмазати" його? Глава МВС дав різку відповідь

Денис Монастирський (ліворуч) та Олександр Трухін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, причетний до ДТП і намагався втекти з місця події, не звертався до нього за допомогою.
Про це міністр розповів під час спілкування з журналістами 4 лютого, передає Суспільне.
"Чи дзвонив він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порішати". Тому мені з таких питань ніхто не може дзвонити", – сказав Монастирський.
За його словами, якби в такій ситуації Трухін наважився звернутися до нього за допомогою, то зіткнувся б із негативною реакцією.
"І якби він мені дзвонив, то був би "посланий" тієї ж миті", – додав міністр.
Що відомо про ДТП з Трухіним?
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро осіб, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ). Напередодні ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Після цього Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський підтримав це рішення.
- Сам нардеп заявив, що готовий понести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат.