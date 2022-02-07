Проблема с поставками оружия: Украина и Германия нашли решение

Кулеба и Бербок пришли к решению по поводу оружия / Фото: Reuters, Twitter, Коллаж: Сегодня

Украина и Германия нашли потенциальное решение по поставкам вооружения Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что она намерена сделать для поддержки Украины конкретно в сфере обороны и безопасности. Это был откровенный разговор, у нас действительно отличные позиции, но наша задача состоит в том, чтобы искать решения. Я думаю, что сегодня мы нашли точки соприкосновения и проект решения. Теперь буду ждать шага немецкого правительства", — сказал Кулеба на брифинге.

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Встреча глав МИД

Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок встретились в Киеве 7 февраля. Как рассказал Кулеба, это был обмен мнениями между "друзьями и партнерами, которые стремятся к одному – урегулировать этот конфликт дипломатическими средствами".

"Я совершенно ответственно заявляю, что ни сегодня во время встречи, ни перед этим Анналена не принуждала меня к каким-либо уступкам в вопросе урегулирования конфликта", – сказал министр.

Глава МИД также озвучил три условия по урегулированию конфликта.

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"Я проинформировал Анналену, что Украина имеет свои "красные линии" и Украина от них никогда ни при каких обстоятельствах не отступит", — заявил Кулеба.

Помощь от Германии

6 февраля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о том, что никаких поставок вооружения в Украину из Германии не будет. Она объяснила это тем, что помощь Украине может "спровоцировать обострение".

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Rанцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц также заявил, что в Германии не планируют поставлять оружие Украине, но попробуют дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.

Перед этим посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение.

В понедельник 7 февраля Украина получила официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 защитных шлемов для военных, о которых было заявлено ранее.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал несправедливыми объяснения Германии по поводу непоставки оружия Украине. "Мы считаем эти объяснения относительно Украины несправедливыми. Мы считаем, что есть более широкий простор для действий Германии, но мы должны уважать позицию государства", — сказал он.

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