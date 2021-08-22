Прием был "отрезвляющим" – немецкий журналист о визите Меркель в Киев (видео)

Ангелу Меркель в "Борисполе" руководство Офиса президента не встретило. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Офис Президента Украины, REUTERS

Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь" не встречало ни руководство Офиса президента, ни Министерство иностранных дел. Немецкий журналист Йорг Бланк назвал прием Меркель "отрезвляющим".

Об этом он написал в Twitter.

"Отрезвляющий прием канцлера в Киеве. Виталия Кличко также не было, как планировалось. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?",– написал немецкий журналист.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой "Орден Свободы" за многолетнюю поддержку Украины.

Накануне в международном аэропорту "Борисполь" мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не везет в Киев никаких договоренностей относительно Украины и точно не будет выдвигать каких-либо требований Зеленскому.