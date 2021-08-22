Прийом був "протверезним" – німецький журналіст про візит Меркель до Києва (відео)

Ангелу Меркель в "Борисполі" керівництво Офісу президента не зустріло. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Офис Президента Украины, REUTERS

Канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту "Бориспіль" не зустріли ні керівництво Офісу президента, ні Міністерство закордонних справ. Німецький журналіст Йорг Бланк назвав прийом Меркель "протверезним".

Про це він написав в Twitter.

"Протверезний прийом канцлера в Києві. Віталія Кличка також не було, як планувалося. Нещодавно Зеленський звинуватив Меркель у неефективній політиці щодо Росії. Він робить ставку на "Зелених" у наступному федеральному уряді?", - написав німецький журналіст.

Водночас президент України Володимир Зеленський нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель державною нагородою "Орден Свободи" за багаторічну підтримку України.

Напередодні в міжнародному аеропорту "Бориспіль" мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не привезе до Києва ніяких домовленостей щодо України і точно не висуватиме будь-яких вимог Зеленському.