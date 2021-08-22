Зеленський нагородив Меркель "Орденом Свободи" за багаторічну підтримку України

У неділю, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка приїхала з офіційним візитом до Києва, державною нагородою "Орден Свободи" за багаторічну підтримку України.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
"У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини і Європи. Але знайте, що в будь-якому випадку, в будь-якому статусі і в будь-який час ви завжди будете бажаним гостем в Україні. Спасибі" , – сказав Зеленський.
Він подякував Меркель за тверду підтримку України в ключових питаннях. За словами президента, візит Меркель до Києва напередодні старту "Кримської платформи" і 30-річчя української незалежності є дуже важливим.
"Орден Свободи" є вищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства (до 2008 таким був орден князя Ярослава Мудрого). Ним нагороджують за особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України.
Меркель в Україні
- На наступний день після візиту, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Поки невідомо, чи прийме Меркель участь у святкуванні Дня Незалежності України 24 серпня.
- Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс черговий раз спробувати переконати німців в недоцільності запуску цього газопроводу.
- А самій Меркель у вищій посаді залишилося недовго – в кінці вересня пройдуть парламентські вибори в Німеччині і буде обраний новий канцлер ФРН.
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