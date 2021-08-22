Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" за многолетнюю поддержку Украины

Украинский президент поблагодарил канцлера за участие в политической жизни страны

Зеленский считает очень важным визит Меркель в Киев накануне старта "Крымской платформы" / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель, которая приехала с официальным визитом в Киев, государственной наградой "Орден Свободы" за многолетнюю поддержку Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Меркель за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах. По словам президента, визит Меркель в Киев накануне старта "Крымской платформы" и 30-летия украинской независимости является очень важным.

"Орден Свободы" является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства (до 2008 таким был орден князя Ярослава Мудрого). Им награждают за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины.

Меркель в Украине

На следующий день после визита, 23 августа, стартует первый саммит "Крымской платформы". Пока неизвестно, примет ли Меркель участие в праздновании Дня Независимости Украины 24 августа.

Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.

А самой Меркель в высшей должности осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер ФРГ.

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