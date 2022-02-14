США определились! Озвучена реакция на вторжение России

Блинкен держит постоянную связь с Кулебой / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В ходе телефонного разговора государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой наша страна получила очередное заверение в получении быстрой и решительной реакции на агрессию со стороны России.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

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Что известно

В сообщении говорится, что, хотя первоочередной задачей США является поддержка усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом

"Государственный секретарь Энтони Блинкен провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты и партнеры по-прежнему едины в нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, включая ее экономическую и финансовую стабильность. Госсекретарь подчеркнул", — сказано в сообщении.

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