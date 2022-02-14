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США визначились! Озвучено реакцію на вторгнення Росії

Ірина Ковальчук
14 лютого, 19:08
Підсумки переговорів Блінкена з Кулебою

Блінкен тримає постійний зв'язок із Кулебою / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Під час телефонної розмови державного секретаря США Ентоні Блінкена з очільником МЗС України Дмитром Кулебою наша країна отримала чергове запевнення щодо отримання швидкої та рішучої реакції на агресію з боку Росії.

Про це говориться у повідомленні Держдепартаменту США.

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Що відомо

У повідомленні йдеться, що, хоча першочерговим завданням США є підтримка зусиль щодо деескалації ситуації, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України буде зустрінута швидкою, скоординованою та рішучою відповіддю.

Державний секретар Ентоні Блінкен провів сьогодні телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Держсекретар зазначив, що Сполучені Штати та партнери, як і раніше, єдині у нашій прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи її економічну та фінансову стабільність", – говориться у повідомленні.

Обстановка

  • Телефонна розмова відбулася на тлі евакуації західних дипломатів та співробітників світових інституцій з України та запевнень президента Білорусі Олександра Лукашенка, що він із Росією не збирається нападати на сусідню країну.
  • Водночас, секретар РНБО Олексій Данілов заявив 14 лютого, що наші війська готові відбити напад, але вторгнення 14-16 лютого малоймовірне. Про це Данілов сказав журналістам після екстреного засідання у ВР.
  • На 15 лютого запланована окрема зустріч ОБСЄ, де обговорюватимуть скупчення російських військ на нашому кордоні
  • Видання Conflict Intelligence Team повідомило, що зараз Російська 1-ша гвардійська танкова армія перекидає додаткову техніку до кордону з Україною з полігону під Воронежем.