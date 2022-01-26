Отличная работа, Володя! Путин возрождает НАТО – Politico

Данилов заявил, что Путин должен сам закончить войну. Фото: коллаж "Сегодня"

Противостояние между Украиной и Россией вот-вот может перейти в горячую фазу, к примеру уже многие киевлянки готовы взять в руки оружие, чтобы защищать свой город.

Некоторые политики, эксперты, журналисты и политики обсуждая эту проблематику вольно или невольно проводят идею, что президент России переиграл Запад в целом и показал себя неплохим тактиком и стратегом.

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Однако есть и другое мнение. Например, Пол Тейлор, ведущий редактор Politico, автор аналитической колонки "Европа в целом", считает, что своими действиями Путин лишь обнажил истинную агрессивную сущность России и подтолкнул Запад к дальнейшему укреплению единства перед лицом угрозы с Востока.

Путин забил несколько голов в ворота России

Всего через два года после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о серьезных провалах (для Запада – Ред.), НАТО возродилось из-за угроз России в отношении Украины. И заржавевший, но надежный оборонный альянс во главе с Соединенными Штатами стал единственным защитником европейской безопасности. Как это служит давней стратегической цели Москвы по вытеснению США из Европы и усилению господства на континенте, знает только президент России Владимир Путин.

Но тем из нас, кто не знаком с его эндшпилем, это кажется, мягко говоря, нелогичным. Что бы Путин в конечном итоге не сделал с Украиной, если его целью было ослабить западный Альянс, то он, несомненно, забил несколько голов в свои ворота.

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Во-первых, он усилил стремление к членству в НАТО – или, по крайней мере, решимость сохранить этот вариант открытым – для Швеции и Финляндии. Эти две страны оставались неприсоединившимися в военном отношении, когда они стали членами ЕС после холодной войны, но после захвата и аннексии Крыма Россией в 2014 году они все более тесно сотрудничают с НАТО.

Кроме того, публичные ультиматумы России загнали в угол даже наименее восторженных членов НАТО, где они должны подтвердить политику открытых дверей" альянса, несмотря на давние опасения по поводу целесообразности принятия Украины и Грузии. Никто не хочет видеть Путина со 100-тысячной армией у границ Украины.

Недавняя вынужденная отставка главнокомандующего военно-морскими силами Германии после того, как он выразил понимание кремлевскому лидеру и заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины – а и то, и другое мнение широко распространено среди правящей элиты Берлина – ясно показывает это. Настаивая на формате переговоров только между сверхдержавами в стиле холодной войны и пренебрежительно отвергая любое место ЕС за столом переговоров, Россия также выбила почву из-под ног тех в Париже, Берлине и Брюсселе, которые мечтают о новой европейской архитектуре безопасности, разработанной между собой.

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Вы можете забыть о призыве Макрона в своем выступлении в Европейском парламенте на прошлой неделе к лидерам ЕС составить свой собственный план нового порядка безопасности, который должен быть передан в НАТО, а затем в Россию – это, вероятно, было больше предвыборным упражнением для своих избирателей, чем серьезным дипломатическим шагом, учитывая известные разногласия в ЕС по этому вопросу.

Кремль породил новую холодную войну и усиление НАТО

Наконец, и это довольно иронично, показное поведение Путина также втянуло США еще глубже в проблемы европейской безопасности, как раз тогда, когда два сменявших друг друга американских президента попытались сместить стратегический фокус Вашингтона на Китай, и как раз тогда, когда президент Джо Байден тайно пытался большую часть бремени по обеспечению безопасности на саму Европу. Парадоксально, но у нас наконец-то появился Белый дом, который готов принять большую европейскую "стратегическую автономию", но вместо этого день и ночь занимается европейской безопасностью.

Независимо от того, начнет ли Россия снова военные действия в Украине – а Путин поднял ставки так высоко, что теперь ему может понадобиться большая уступка, чтобы мирно отступить, – этот кризис обязательно сформирует тот тип НАТО, который возникнет на знаменательном саммите в июне, когда Альянс впервые и более чем за десятилетие примет новую стратегическую концепцию и выберет следующего генерального секретаря.

Российская угроза, которая в прежней стратегии Альянса превратилась в остаточную озабоченность – гораздо менее насущную, чем борьба с терроризмом или операции по урегулированию кризисов и стабилизации в отдаленных местах, таких как Афганистан и Ирак, – теперь находится и в тылу, и на переднем крае и в центре. НАТО сталкивается с растущим давлением со стороны своих восточных членов, тех, кто пережил советское господство, чтобы они перешли от своей нынешней стратегии усиления с минимальными постоянными силами на восточном фланге к военной позиции, более близкой к "передовой обороне" в стиле холодной войны. Это включает в себя дополнительные войска и технику, размещенные вблизи линии фронта в ответ на размещение российских войск в Беларуси и вокруг Украины.

Мы уже видим первые признаки этого: Великобритания (премьер Джонсон грозит РФ жесткими мерами в случае вторжения – Ред.) направляет дополнительные войска в страны Балтии и Польшу, а Франция предлагает сделать то же самое в Румынии, где верховный главнокомандующий союзниками НАТО рекомендовал наземное присутствие, согласно информации журнал Der Spiegel.

США также, вероятно, разместят больше вспомогательных средств на восточном фланге, в то время как ранее скромные союзники по НАТО, такие как Испания, теперь планируют отправить военные корабли в Черное море. Конечным результатом угрожающего поведения России явно будет увеличение военного присутствия НАТО в бывших восточноевропейских сателлитах Москвы, а не вывод западных сил из этих стран, как того требует Путин.

У европейских стран есть только один контингент вооруженных сил, и в ближайшие месяцы потребности на Восточном фронте, вероятно, станут более значительными, в отличие от потребностей в Сахеле или Ливии, где сейчас мог бы участвовать Союз. Безусловно, ЕС по-прежнему будет играть свою роль, особенно если речь идет об ужесточении экономических санкций против Москвы или снижении зависимости Европы от российского газа. Но он не будет сидеть за столом переговоров, формируя будущую архитектуру безопасности Европы.

Хозяин Кремля целится в свою ногу из базуки

Этот кризис вполне может повлиять и на личность следующего генерального секретаря НАТО. После двух глав Альянса из стран Северной Европы, не входящих в оборонный фокус ЕС, несколько европейских правительств (особенно Франция – Авт.), полны решимости назначить более проевропейского кандидата из основной страны ЕС. Это должна быть такая персона, которая могла бы помочь европейским союзникам, взять на себя больше ответственности за свой собственный континент, при ободряющем присутствии Америки на заднем плане.

Однако, учитывая, что борьба за Украину будет продолжаться и, возможно, обострится, Вашингтон, Лондон и Варшава наверняка окажут давление с целью выбрать вместо этого традиционного атлантиста, который занимает твердую позицию в отношении России. Путину придется винить только себя, если в штаб-квартире НАТО на следующие четыре года окажется новый воин холодной войны, а не тот, кто хочет, чтобы Альянс развивался с большей ролью европейского лидера.

Все эти последствия кажутся явными еще до того, как будет произведен хоть один выстрел (в сторону Украины – Ред.) – если таковой вообще будет. Так что, возможно, пора перестать считать Путина мастером-стратегом, который знает, как использовать слабости и разногласия Европы, а также непостоянство и склонность Америки к отвлечению внимания. Его видение этого кризиса противоречит заявленным целям Москвы. Путин может нести большую базуку, но она, кажется, нацелена в его собственную ногу.