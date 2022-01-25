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"Не позволим напасть на Украину": эксклюзивное интервью Кристины Квин о российской угрозе и помощи США

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 января, 23:36
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У США есть немало способов помочь Украине, отметила американский дипломат
Украина получит от США "Джавелины", коллаж "Сегодня"
Украина получит от США "Джавелины", коллаж "Сегодня"

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" заявила, что Вашингтон не оставит Украину один на один с Россией. Также она объяснила, на какую помощь может рассчитывать Киев.

США готовы отреагировать на агрессию РФ против Украины

Американский дипломат заверила, что США остаются союзниками Украины и если начнется российское вторжение, то пойдет реакция от США.

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"Мы подготовлены и хорошо оснащены для любых действий", – предупредила она.

Квин выразила уверенность, что российские солдаты в Украине "столкнутся с сопротивлением и будет много потерь".

"Если Путин пойдет на этот шаг, мы дадим Украине большую помощь", – добавил она.

Военная помощь Киеву

Она отметила, что Украина получила от США часть пакета военной помощи на общую сумму 200 млн долларов.

"Это часть помощи на общую сумму 200 млн долларов – пакет безопасности, который президент Байден недавно предоставил Украине из-за ее дополнительных потребностей в безопасности", – сказала Квин.

Военная помощь США Украине
Военная помощь США Украине / Фото: Посольство США в Украине

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На вопрос, возможен ли сценарий , при котором США разместят в Украине войска для ее защиты, американский дипломат ответила, что президент Байден на это не пойдет.

"Тем не менее, мы будем помогать Украине многими другими способами. Конечно, один из них – самый важный, потому что будет способствовать обеспечению безопасности. Это "Джавелины" и другие высокотехнологичные виды оружия", – подчеркнула она.

Эвакуация американских дипломатов из Украины

Кристина Квин также прокомментировала эвакуацию части сотрудников посольства США в Киеве.

"Позвольте объяснить: уехало не так много дипломатов. Некоторые члены их семей уезжают. Но большинство все же остается в Украине. Посольство продолжает работу. Мы не намерены вообще сокращать количество наших сотрудников в Украине", – сказала она.

Временная поверенная в делах США в Украине отметила, что американская сторона "должна принять все необходимые меры, учитывая возможные риски".

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"Но главное остается неизменным – нам важно, чтобы посольство и дальше было открытым и продолжало функционировать", – подчеркнула она.

Квин затруднилась сказать, сколько американских дипломатов и членов их семей уже покинули Украину:

"Они только начали уезжать. Не могу назвать вам прямо сейчас их количество".

Угроза вторжения России в Украину

Многие эксперты прогнозирует, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

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