Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Рада после каникул 🎉 Зеленскому – 44! ⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн
СЕГОДНЯ Власть События

"Будем бороться!": 52-летняя киевлянка взялась за карабин, чтобы отражать атаку России – фото

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 21:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В The Times написали статью о Марьяне Жагло, которая готовится к нападению России в Киеве
Женщина рассказала, что никогда в жизни не охотилась
Женщина рассказала, что никогда в жизни не охотилась / Фото: Коллаж: Сегодня

The Times опубликовала фото гражданки Украины с карабином Z15 наперевес, готовящейся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу.

Марьяна Жагло оказалась простой украинской женщиной из сил теробороны Украины, а оружие – британским.

Реклама

"Мы будем сражаться"

Как отмечает издание, Марьяна Жагло купила "собственное охотничье ружье".

"Я не хочу (как мать), чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины или чтобы эти угрозы перешли к ним. Лучше я займусь этим сейчас", – сказала 52-летняя маркетолог.

Марьяна Жагло, фото – The Times

По словам женщины, она никогда в жизни не охотилась:

"Я купила этот карабин после того, как услышала, как некоторые солдаты обсуждают лучшую винтовку. Если дойдет до того, то мы будем драться за Киев, мы будем сражаться, чтобы защитить наш город. Я не вижу никакого смысла в том, чтобы русские начали войну", – сказала она.

Помощь из США

В Украину прибыл третий самолет из Соединенных Штатов Америки с партией летального вооружения. Поставки происходят в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Реклама

Напомним, источник, близкий к главе государства Владимиру Зеленскому, заявил, что в Офисе президента считают, что эвакуация американских дипломатов из Украины выглядит "нелепо и непоследовательно".

"Тот факт, что США первыми заявили об этом – речь идет о добровольном отъезде и обязательном уходе, – крайне разочаровывает, и, откровенно говоря, эти американцы в Киеве в большей безопасности, чем в Лос-Анджелесе… или любом другом городе в США", – сказал источник.

Угроза вторжения России

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Переговоры или конфликт". Как прошла встреча Блинкена и Лаврова в Женеве, и какие перспективы теперь для Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Кровавая драка, новые прически и штурм с эвакуацией: как выглядел первый рабочий день Рады в 2022 году Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.37

Российский рубль (₽)

0.359

Евро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

121 400

заболело за неделю в Украине

+109%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять