От Кушнарева до Кернеса: что сделали предыдущие мэры Харькова для города

Бывшие городские головы Харькова Евгений Кушнарев и Геннадий Кернес/Коллаж: "Сегодня"

31 октября в Харькове состоялись внеочередные выборы мэра. На них победил кандидат от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Игорь Терехов. В четверг, 11 ноября, он официально вступил в должность городского головы. Что сделает новый мэр Харькова – покажет будущее. А пока давайте вспомним, что сделали для города предыдущие градоначальники.

Евгений Кушнарев (1990 — 1998)

Евгений Кушнарев/Фото: скриншот YouTube/телеканал р1

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Родился 29 января 1951 года в Харькове. В 1968 году поступил в Харьковский инженерно-строительный институт, который окончил в 1973 году, получив квалификацию инженера-механика. Принимал непосредственное участие в разработке Конституции Украины, важнейших законодательных актов, проводил большую работу по консолидации Верховной Рады Украины, укреплению международных связей Украины. Был одним из лидеров Партии регионов.

Евгений Кушнарев установил стандарты работы органов самоуправления — и дресс-кода, и поведения, и правил подготовки документации. За время правления Кушнарева Харьков обязан и нынешним гербом. За "Рог изобилия" депутаты проголосовали в 1995 году. При Евгении Кушнареве в городе построили последние детсад, школу и поликлинику — у его преемника денег на такие масштабные проекты уже не было. Кроме того, именно первый мэр 6 мая 1995 года перерезал красную ленточку на входе станции "Госпром" — тогда ввели в эксплуатацию первые пять станций Алексеевской ветки метрополитена, следующие две достроили почти через 10 лет — в 2004-м.

Михаил Пилипчук (1998 — 2002)

Михаил Пилипчук/Фото: скриншот YouTube/телеканал р1

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Родился 25 октября 1946 года в городе Казатин Винницкой области. С 1969 года, после окончания Киевского политехнического института, до 1982 года работал на Харьковском заводе тракторных двигателей инженером-теплоэнергетиком, секретарем комитета комсомола, заместителем начальника электроремонтного цеха, заместителем секретаря и секретарем парткома завода. В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Вернул звание "Почетный гражданин Харькова". Масштабных строительных проектов при Михаиле Пилипчуке не было. Единственное, что можно вспомнить — строительство вольера для медведей в зоопарке. Его, кстати, признали лучшим в Европе. Во времена Пилипчука разработали и утвердили устав территориальной общины Харькова. Также при втором городском голове появилась традиция отмечать детей, родившихся в первые минуты Нового года, вручая подарки родителям.

Владимир Шумилкин (2002 — 2006)

Владимир Шумилкин/Фото: скриншот YouTube/телеканал р1

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Родился 12 мая 1959 года в России. В 1976 году Владимир Шумилкин поступил в Харьковское высшее военное командное училище им. Маршала Советского Союза Крылова М. И., которое окончил в 1981 году с отличием и золотой медалью. В 1988 году получил ученую степень кандидата технических наук. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого и получил квалификацию юриста. В 1999 году получил квалификацию магистра государственного управления, окончив Украинскую академию государственного управления при Президенте Украины.

На время правления Владимира Шумилкина пришлось празднование 350-летия Харькова. К круглой дате городу досталась солидная финансовая помощь из госбюджета. Так что удалось воплотить такой масштабный проект, как реконструкция проспекта Ленина. Именно о ней в первую очередь вспоминают харьковчане, когда речь заходит о том, что сделал Шумилкин для города. В том же юбилейном 2004 году в Харькове появился пока единственный монумент работы Зураба Церетели — памятник основателям города (известный в народе, как казак Харько) и были открыты две новые станции метро — "Ботанический сад" и "23 августа". Именно Шумилкин ввел традицию праздновать Новый год на площади Свободы, на одно из гуляний он даже пришел в образе Деда Мороза.

Михаил Добкин (2006 — 2010)

Михаил Добкин/Фото: страница в Facebook

Родился 26 января 1970 года в Харькове. С 1993-го работал на производственном предприятии "Прогресс-90". В 1997 году поступил на учебу в университет внутренних дел на факультет гражданского права. В следующем году был избран депутатом Харьковского городского совета по 73-му избирательному округу. Занимался оптовой торговлей горюче-смазочными материалами с 1999 по 2001 год, был официальным руководителем компании "Ист Ойл Групп", где работал его отец.

Михаил Добкин стал первым мэром Харькова, который решился реформировать ЖКХ. При нем появились КП "Жилкомсервис" и диспетчерская служба мэрии 15-62 (тогда — 062). Он развивал инфраструктуру и впервые начал заниматься коммуникациями. Безусловно, самым серьезным достижением Михаила Добкина на посту мэра можно назвать то, что при нем город завоевал право на проведение матчей Евро-2012. Кроме того, за мэра Добкина во дворах Харькова начали активно устанавливать детские площадки, а в парках реконструировали фонтаны. Также постепенно стали открываться закрытые в 90-е годы детсады, прошла серьезная реформа службы скорой помощи.

Геннадий Кернес (2010 — 2020)

Геннадий Кернес/Фото: страница в Facebook

Родился 27 июня 1959 года в Харькове. Был отстранен от службы в армии по статье 7-Б (психопатия). В 1977 году поступил в ПТУ № 14 и окончил его в 1979 году по специальности "чертежник-конструктор". За период своей жизни привлекался к уголовной ответственности как на территории Украины, так и России. Политикой начал интересоваться в начале 2000-х годов.

Высказывание Михаила Добкина о том, что Геннадий Кернес является лучшим мэром за историю независимой Украины, прогремело на весь Харьков. Многие эксперты согласны с этим мнением. Геннадию Кернесу досталась большая часть наработок предыдущих мэров. Из самых масштабных проектов, которым дал старт Геннадий Кернес, — реконструкция проспекта Гагарина и строительство первого в Украине Диснейленда в парке Горького. В 2012 году успешно принял Евро-2012. В 2015 году повторно победил на выборах городского головы, а в 2020-м, будучи уже при смерти, тоже занял первое место в избирательной гонке.

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