По версии Москвы, Татьяна Монтян - "свидетель" происходящего беззакония в стране / Коллаж "Сегодня"

На экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванного по просьбе Киева, Россия в качестве главного аргумента против нынешнего курса Украины представила заявление скандально известной киевской юристки Татьяны Монтян.

Об этом сообщает агентство "Главком".

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"Важный свидетель"

Международная публика услышала уже не от представителей России, а от гражданки Украины привычные российские нарративы. Она называла Украину "марионеткой Запада" и обвинила "коллективный Запад" в попытках спровоцировать войну "с Россией на территории Украины".

"Других целей у Запада нет, только организовать эту войну. Если бы это было не так, Запад давно заставил бы Украину выполнять Минские соглашения", – заявила Монтян.

Юристка также заявила, что Украина якобы "убивает мирное население Донбасса", что она якобы видела своими глазами, когда была по ту сторону линии разграничения.

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В завершение Монтян призвала "коллективный Запад" или заставить Украину выполнять Минские соглашения, или прекратить "повторять тезис об их безальтернативности".

Заседание ООН