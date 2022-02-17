Вона продала всіх Путіну: Монтян розіп'яла Україну в ООН

За версією Москви, Тетяна Монтян - "свідок" беззаконня, що відбувається в країні / Колаж "Сьогодні"

На екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке було скликано на прохання Києва, Росія як головний аргумент проти нинішнього курсу України представила заяву скандально відомої київської юристки Тетяни Монтян.

Про це повідомляє агентство "Головком".

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"Важливий свідок"

Міжнародна публіка почула вже не від представників Росії, а від громадянки України звичні російські наративи. Вона називала Україну "маріонеткою Заходу" та звинуватила "колективний Захід" у спробах спровокувати війну "з Росією на території України".

"Інших цілей у Заходу немає, лише організувати цю війну. Якби це було не так, Захід давно змусив би Україну виконувати Мінські угоди", – заявила Монтян.

Юристка також заявила, що Україна нібито "вбиває мирне населення Донбасу", що вона нібито бачила на власні очі, коли була по той бік лінії розмежування.

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На завершення Монтян закликала "колективний Захід" або змусити Україну виконувати Мінські угоди, або припинити "повторювати тезу про їхню безальтернативність".

Засідання ООН