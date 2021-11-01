"Он нужен для борьбы с Россией". Грузины обратились к Саакашвили

Оппозиция сделала обращение к Саакашвили / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили должен прекратить голодовку, так как он нужен для борьбы, которую Грузия ведет с Россией. Об этом заявил оппозиционный депутат парламента Грузии Тако Чарквиани, пишет издание Взгляд.

По его словам, политик нужен их стране живой.

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"Здоровье, жизнь Саакашвили очень важны для борьбы, которую мы сейчас начинаем. Прекратив голодовку, он бы очень пригодился для этой борьбы, так как идет война Грузии с Россией. Саакашвили гоним Россией, и он нужен живой нашей стране", – отметила депутат.

В то же время возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько сказала, что ему становится хуже и он уже потерял более 20 кг.

Напомним, 30 октября в Грузии проходил второй тур выборов мэров и мажоритарных депутатов местных совещательных органов (сакребуло). Голосование играло крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михеил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили связал свою судьбу с результатами второго тура местных выборов в республике. Политик обратился к своим сторонникам и сообщил, что от их голосов на выборах, которые пройдут в субботу, зависит его жизнь.

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Результаты выборов

Согласно данным ЦИК республики, представители правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержали победу в 19 из 20 городов. В Тбилиси действующий градоначальник Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а за его оппонента Мелия проголосовали 44,4% избирателей.

Саакашвили в тюрьме

Политик голодает уже 33-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.

27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.