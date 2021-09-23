Очень напоминает покушение на Окуеву – в МВД рассказали подробности нападения на Шефира

Пули, которыми было обстреляно авто Шефира. Фото МВД

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира имеет немало общих черт с действиями снайпера во время нападения на добровольца Амину Окуеву, которую убили 30 октября 2017 года. Об этом пишет спикер МВД Артем Шевченко в своем Facebook.

"Место расположения стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу. Допрошены свидетели – грибники, которые были неподалеку, и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира. Их показания о характере звука стрельбы – довольно похожи. Изъяты на исследование и ветки, сломанные, вероятно, самим стрелком при подготовке сектора обстрела. Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может и нет. В очень похожем и, к сожалению, успешном для преступников покушении на Амину Окуеву 30 октября 2017года , сброшенное во время отхода стрелком оружие – довольно редкий у нас армейский автомат фирмы "Чешская Брно" – нашли в лесополосе через трое суток после убийства. Из него в трех местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Редькина", – сообщает Шевченко.

Также в МВД указывают на особый тип патронов, которые были использованы снайпером.

"Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем – производства Венгрии, но сам патрон – возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули... Уже в данный момент очевидно, что боеприпасы выбраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка", – уверяет руководитель Департамента коммуникаций МВД.

Убийство Амины Окуевой

Амина Окуева – участница Революции Достоинства и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". На нее было совершено два покушения.

1 июня 2017 на улице Кирилловской в Киеве на супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву было совершено покушение: нападающий под видом журналиста французского издания во время встречи, находясь в автомобиле вместе с парой, открыл огонь. В результате Осмаев получил серьезные ранения. Окуева не пострадала, сумев четыре раза попасть в киллера, что позволило правоохранителям его задержать.

Окуева погибла 30 октября 2017 года близ поселка Глеваха в Киевской области в результате полученных ранений. Во время диверсионного нападения автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева, был обстрелян на железнодорожном переезде. Осмаев получил ранения, однако выжил. По его словам, обстрел автомобиля продолжался несколько секунд. 12 января 2020 прокуратурой Киевской области совместно с ГУ ЧП в Киевской области задержана группа киллеров, среди которых организатор убийства. ДНК задержанного совпала с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Был задержан Игорь Редькин, гражданин Украины 1964 года рождения, не судимый, который жил в Киеве. Его с сообщниками подозревают в двух убийствах.

Покушение на Сергея Шефира

22 сентября около 10 утра было совершено нападение на авто первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Авто Шефира обстреляли возле села Лесники, что недалеко от Киева.

В результате нападения пострадал водитель, сам Сергей Шефир в шоковом состоянии, но не пострадал. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступников.

По авто выпустили, предварительно, автоматную очередь. В корпус попало около 19 пуль. Пострадавший водитель был срочно госпитализирован.

В Офисе президента нападение назвали "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал две вероятные версии того, что произошло. По его мнению, через стекло могли не видеть – возможно, его перепутали с водителем, возможно, просто не попали.