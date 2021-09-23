Дуже нагадує замах на Окуєву – у МВС розповіли подробиці нападу на Шефіра

Кулі, якими було обстріляно авто Шефіра. Фото МВС

Замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра має чимало спільних рис із діями снайпера під час нападу на добровольця Аміну Окуєву, яку вбили 30 жовтня 2017 року. Про це пише спікер МВС Артем Шевченко у своєму Facebook.

"Місце розташування стрільця встановлено точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч. Допитано свідків – грибників, що були неподалік, і пасажирів авто, яке їхало за машиною Шефіра. Їхні свідчення щодо характеру звуку стрільби – доволі подібні. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем під час підготовки сектору обстрілу. Сьогодні поліція і нацгвардія продовжать ретельні пошуки у доволі великому лісовому масиві. Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину. А може й ні. У дуже подібному і, на жаль, успішному для злочинців замаху на Аміну Окуєву 30 жовтня 2017 року, скинуту під час відходу стрільцем зброю – доволі рідкісний у нас армійський автомат фірми "Чеська Збройовка" – знайшли у лісосмузі аж на трєтю добу після вбивства. З нього у трьох місцях вдалося виокремити ДНК нині підсудного Редькіна", – повідомляє Шевченко.

Також у МВС вказують на особливий тип патронів, що були використані снайпером.

"Це боєприпаси калібру 7’62 на 39 мм. Такі не часто зустрінеш на наших теренах. Адже гільзи у ньому – виробництва Угорщини, але сам патрон – можливо, наново збирали у Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі… Вже зараз очевидно, що боєприпаси обрано злочинцем прості і доволі дешеві. Тобто це був хоч і не снайперський вогонь, але і не інсценування", – запевняє керівник Департаменту комунікацій МВС.

Вбивство Аміни Окуєвої

Аміна Окуєва – учасниця Революції Гідності та війни на сході України у складі батальйону "Київ-2". На неї було скоєно два замахи.

1 червня 2017 року на вулиці Кирилівській у Києві на подружжя Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої було скоєно замах: нападник під виглядом журналіста французького видання під час зустрічі, перебуваючи в автомобілі разом із парою, відкрив вогонь. У результаті Осмаєв зазнав серйозних поранень. Окуєва не постраждала, зумівши чотири рази поцілити в кілера, що дозволило правоохоронцям його затримати.

Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року неподалік селища Глеваха у Київській області внаслідок отриманих поранень. Під час диверсійного нападу автомобіль, у якому перебували Осмаєв та Окуєва, було обстріляно на залізничному переїзді. Адам Осмаєв отримав поранення, проте вижив. За його словами, обстріл автомобіля тривав кілька секунд. 12 січня 2020 року прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в Київській області затримано групу кілерів, серед яких організатора вбивства. ДНК затриманого збіглося з ДНК на кинутій на місці злочину зброї. Було затримано Ігоря Редькіна, громадянина України 1964 року народження, раніше не судимого, що жив у Києві. Його зі спільниками підозрюють у двох убивствах.

Замах на Сергія Шефіра

22 вересня близько 10 ранку було скоєно напад на авто першого помічника президента України Сергія Шефіра. Авто Шефіра обстріляли поблизу села Лісники, що недалеко від Києва.

В результаті нападу постраждав водій, сам Сергій Шефір у шоковому стані, але не постраждав. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання злочинців.

По авто випустили, попередньо, автоматну чергу. У корпус потрапило не менше 19 куль. Потерпілий водій був терміново госпіталізований.

В Офісі президента напад назвали "спробою демонстративного вбивства ключового члена команди".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав дві ймовірні версії того, що сталося. На його думку, через скло могли не бачити – можливо, його переплутали з водієм, можливо, просто не влучили.