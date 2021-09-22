"Або переплутали з водієм, або не влучили" – Арахамія назвав дві версії замаху на Шефіра

Сергій Шефір у шоковому стані і переконаний, що нападник цілився саме в нього, розповів Давид Арахамія

Давид Арахамія: "У мене є дві версії події". Фото: колаж "Сьогодні"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів своє бачення того, що відбулося під час нападу на першого помічника президента України Сергія Шефіра. На його думку, нападник міг або сплутати Сергія Шефіра з водієм, або не влучити.

"Сам Сергій Шефір – цілий. Поліція миттєво відреагувала і доставила його в безпечне місце. І станом натепер проводиться спецоперація по місту "Перехоплення" і, звичайно, розслідування ситуації. Він зараз сам в стані шоку і трактує, що стріляли саме в нього, а потрапили в водія. Є дві версії – це моя думка як "неспеціаліста". З огляду на багато випадків, коли він їздить сам (за кермом. – Ред.), тому просто через скло могли не бачити – можливо, його переплутали з водієм, можливо, просто не влучили", – розповів Давид Арахамія журналістам в кулуарах Верховної Ради.

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Нагадаємо, вранці 22 вересня неподалік від села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В результаті замаху був поранений водій машини, сам чиновник не постраждав.

Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.

Починав свій творчий шлях з ігор КВН у Кривому Розі.

Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського в команду "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

У 2003 році лідери команди "95 квартал" – брати Шефір та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".

21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи роботи глави держави.

Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.

Нагадаємо, раніше на Гаїті застрелили президента Жовенеля Моїз. Він отримав смертельне поранення під час нападу на його резиденцію.