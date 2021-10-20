Новая проблема Медведчука: ГБР взялось за "дизельные дела" с Россией

В отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда за государственную измену, начато еще одно расследование. Оно ведется в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Об этом сообщается на сайте Государственного Бюро расследований.

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Контрабандист

"Сотрудники Территориального управления ГБР Николаева проверяют информацию о поставках в Украину дизельного топлива из РФ по заниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Украины Виктору Медведчуку. По оперативной информации, в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС. По документам, суда доставили в адрес украинского ООО, связанного с нардепом, нефтепродукты весом более 30 000 тонн каждое", – говорится в сообщении ГБР.

Следователи установили, что задекларированная поставщиками цена была почти в два раза ниже рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен. Установлено, что товар имеет российское происхождение.

Следствие

В рамках расследования задержаны суда, образцы их товара направлены на экспертизу. "По результатам экспертизы следователями ГБР будут приняты соответствующие процессуальные меры", – сказано в сообщении Бюро.

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Также в ходе расследования проверяется возможная причастность и вопрос привлечения к ответственности должностных лиц.

Дело об госизмене

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к суду по сути. Сейчас Медведчук под домашним арестом до 7 декабря.

Печерский районный суд 12 октября в очередной раз избрал меру пресечения народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку по делу о государственной измене и содействии терроризму.

Обсуждается вариант обмена кума российского президента Медведчука на украинских пленных.

В Кремле недовольны решением украинского суда о продлении домашнего ареста подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку, но и помочь ему не могут.