"Никогда не были друзьями": Разумков раскрыл правду об отношениях с Зеленским

Ничего личного - только рабочие отношения / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Уволенный с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он и президент Владимир Зеленский никогда не были друзьями, несмотря на одну команду и совместный поход в политику.
Об этом он сказал на брифинге.
На вопрос, насколько он будет жестким в отношении президента после того, как президентская команда уволила его с должности спикера, политик ответил, что будет оставаться объективным в отношении любого должностного лица.
"Я никогда не был другом с президентом. Это рабочие отношения. Друзья, я думаю, что они формируются по-другому. Я думаю, что друзья президента больше связаны с "95 кварталом", с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья. Но я не считаю, что президент и председатель Верховной Рады или премьер-министр должны быть друзьями. Они должны работать на государство. Не на свои дружеские отношения, а на государство", – сказал Разумков.
Как мы уже писали, недавно Разумков намекнул, что против второго президентского срока Зеленского. Он считает, что по факту любой президент работает на государство не пять лет, а три, поскольку последние пару лет занимается своими рейтингами.
Отставка Разумкова
- Сегодня 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины".
- Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.