"Ніколи не були друзями": Разумков розкрив правду про стосунки з Зеленським

Нічого особистого - тільки робочі відносини / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Звільнений з посади спікера Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що він і президент Володимир Зеленський ніколи не були друзями, незважаючи на одну команду і спільний похід в політику.
Про це він сказав на брифінгу.
На питання, наскільки він буде жорстким стосовно президента після того, як президентська команда звільнила його з посади спікера, політик відповів, що буде залишатися об'єктивним стосовно будь-якої посадової особи.
"Я ніколи не був другом з президентом. Це робочі відносини. Друзі, я думаю, що вони формуються по-іншому. Я думаю, що друзі президента більше пов'язані з "95 кварталом", з його минулим життям. А у мене інші друзі. Але я не вважаю, що президент і голова Верховної Ради або прем'єр-міністр повинні бути друзями. Вони повинні працювати на державу. Не на свої дружні відносини, а на державу", – сказав Разумков.
Як ми вже писали, нещодавно Разумков натякнув, що проти другого президентського терміну Зеленського. Він вважає, що за фактом будь-який президент працює на державу не п'ять років, а три, оскільки останні пару років займається своїми рейтингами.
Відставка Разумкова
- Сьогодні 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини".
- Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, з чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям у 2019 році, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
- Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися в президенти, а також заявив, що буде створювати нову команду.