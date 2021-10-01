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Разумков проти другого президентського терміну Зеленського

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 жовтня, 08:56
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За фактом будь-який президент працює на державу не п'ять років, а три, оскільки останні пару років займається своїми рейтингами, вважає спікер
Разумков нагадав обіцянку Зеленського перед президентськими виборами у 2019 році
Разумков нагадав обіцянку Зеленського перед президентськими виборами у 2019 році / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков проти другого президентського терміну Володимира Зеленського, оскільки в передвиборній програмі вказував, що йде лише на 5 років.

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

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На питання, чи вірить він у другий президентський термін Зеленського, відповів: "Поки вірив в те, що президент іншого не говорив (ще не було заяви Зеленського про плани знову балотуватися. – Ред.)".

"У передвиборчій програмі (Зеленського) було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно. Чому? Тому що ми з вами побачили не одну виборчу кампанію, не одних політиків. Людина, коли потрапляє до влади, ми зараз не про президента Зеленського, а в цілому, беремо якогось гіпотетичного президента... Гіпотетичний президент десь всередині свого терміну, з третього року, починає думати про наступний термін. Будь-яке обдумування ідеї про наступне відображається в негативному плані на ефективності діяльності державного діяча. Ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього їм був, і стаєш політиком", – пояснив Разумков.

Спікер додав, що за фактом президент працює на державу не п'ять років, а три, оскільки останні пару років до завершення каденції думає, як поліпшити свій рейтинг, як його зберегти, як помножити, що ще зробити, щоб люди знову обрали.

Чи піде Зеленський знову в президенти

  • Як відомо, Зеленський ще до того, як став президентом, неодноразово заявляв, що йде на Банкову на п'ять років – один президентський термін.
  • На пресконференції за підсумками року своєї роботи в травні 2020 року Зеленський називав умову, за якої знову піде в президенти. За один президентський строк не встигнути здійснити всі плани, визнав глава держави.
  • На підсумковій пресконференції в травні 2021-го президент знову відповів на питання про другий термін. Він сказав, що ще навіть не пройшло половини першу його терміну, щоб думати про другий.
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Нагадаємо, раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповідав, чи підтримають "слуги" другий президентський термін Зеленського.

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