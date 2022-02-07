Ни видео, ни денег не видел: патрульный Петрик о деле Трухина

Сергей Петрик (слева) и Александр Трухин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Патрульный Сергей Петрик рассказал, что не имел доступа к видео после ДТП с Александром Трухиным, которое сняла его нагрудная камера, а также он не видел сумки с деньгами в багажнике депутата.

Об этом он сказал перед допросом в ГБР в эфире телеканала Украина 24.

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"Заступая на дежурство, он (патрульный. – Ред.) получает боди-камеру свою по отдельному номеру в IT отделе под свою личную подпись. В дальнейшем пользуется ею на дежурстве и в конце смены также сдает ее под подпись. В дальнейшем все действия с камерами вообще к работникам патрульной полиции, обычных работников они не касаются", – сказал Петрик.

По словам патрульного, давления со стороны руководства нет.

Кроме того, Петрик не исключил, что существуют и другие видео с боди-камер других полицейских, которые вместе с ним были на месте ДТП.

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Что известно о ДТП с Трухиным?