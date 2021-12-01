"Не нужно говорить с Путиным": Аваков объяснил, с кем договариваться Украине

У экс-главы МВД свой взгляд на договороспособность Кремля / Коллаж "Сегодня"

Для того, чтобы Украине решить ее сегодняшние проблемы на Донбассе, нужно дождаться, пока Россия освободится от Путина. С нынешним российским президентом разговаривать не о чем.

Об этом заявил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, недавно вернувшийся в политику, во время форума "30 лет референдуму независимости".

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Без Путина

"Мне нравится формат переговоров с Россией вместе с нашими друзьями – "нормандский формат". Не нужно говорить с Путиным. Мы будем разговаривать с другой Россией – без Путина. А сейчас с путинским режимом можно говорить только в "нормандском формате" по повестке дня, которую будет диктовать Украина – независимость Украины, уважение к ее границам и территориям, к ее правам", – отметил Аваков.

Для этого, по мнению бывшего министра, необходимо иметь адекватную власть в стране.

"Реагирования на протесты могут быть разными. Например, обуздать свободу слова, закрыть телеканалы. Провозгласить ли государственный переворот в исполнении оппозиционных партий. А надо понять, что демократическое общество – это то, где есть другие мнения, которые нужно уважать. Что демократия – это всегда баланс, который предполагает прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неловко, но прислушиваться нужно", – резюмировал политик.

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